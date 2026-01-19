Actividad económica creció 4.3% en noviembre de 2025, pero sigue por debajo del año previo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La economía panameña mantuvo un desempeño positivo durante el penúltimo mes del año 2025. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) registró un crecimiento interanual de 4.37% en noviembre de 2025.

Aunque esta cifra refleja dinamismo, es inferior al 7.4% reportado en el mismo periodo del año anterior.

El Imae es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país. Un punto importante a destacar es que no necesariamente los sectores que más crecen están generando más empleo.

Sectores con mayor dinamismo

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones: Este sector se vio impulsado por el Canal de Panamá, que registró un aumento en sus ingresos por peajes y toneladas netas transportadas. Además, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el Sistema Portuario Nacional contribuyeron significativamente.

• Construcción y Minería: La actividad constructiva creció gracias a nuevas edificaciones y reparaciones respaldadas por permisos municipales. Este auge generó una mayor demanda de insumos básicos.

Sin embargo, la paralización que se registró en el primer semestre de los créditos hipotecarios preferenciales, por la indefinición en ese momento de la ley que rige esos financiamientos, tuvo un impacto en este sector.

• Comercio: Presentó tasas positivas moderadas, destacando la venta de autos nuevos, el comercio minorista y mayorista local, y el consumo de combustibles.

• Intermediación financiera: Este segmento mantuvo su trayectoria ascendente debido al incremento en depósitos y créditos, así como al dinamismo en la actividad aseguradora, especialmente en ramos de salud, automóviles y vida.

• Turismo y entretenimiento: El sector de hoteles y restaurantes se vio beneficiado por una mayor entrada de turistas por vía aérea y cruceros.

Asimismo, los servicios de diversión mostraron un buen desempeño impulsado por los juegos de suerte y azar a través de Internet y salas de apuestas deportivas.

El desempeño de los indicadores turísticos se puede explicar con la llegada de visitantes al país, impulsando de forma directa la actividad de operadores, hoteles y restaurantes.

Producción industrial y agropecuaria

Otros sectores con resultados favorables fueron el suministro de electricidad y agua, gracias a la generación de energía térmica, eólica y solar.

En el ámbito industrial, destacó la elaboración de productos alimenticios como el procesamiento de carne de pollo y la producción de bebidas alcohólicas.

Por su parte, el sector agropecuario mostró números positivos en la cría de ganado porcino y vacuno, y en el cultivo de piña para exportación.

Sectores con desempeño desfavorable

A pesar del crecimiento general, algunas actividades reportaron cifras negativas en noviembre de 2025:

• La Zona Libre de Colón registró una caída ocasionada por el menor valor de las reexportaciones de bienes.

• En el sector primario, se observó una disminución en el cultivo de banano y en la actividad pesquera, específicamente en la exportación de pescado y filetes refrigerados o congelados.