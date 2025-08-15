Acuerdo con Ecuador pone fin a 17 años de Panamá en lista de paraísos fiscales

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá y Ecuador suscribieron ayer jueves 14 de agosto de 2025 un acuerdo de intercambio de información tributaria entre la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

El pacto permitirá que Panamá sea retirado de la lista ecuatoriana de paraísos fiscales, en la que se encontraba desde 2008.

El anuncio fue hecho previamente por el presidente, José Raúl Mulino, quien calificó la firma como un avance clave en las relaciones bilaterales.

“Hoy se firmará al mediodía un acuerdo de intercambio de información tributaria entre la DGI y el SRI del Ecuador. Esto es de suma importancia para ambas naciones, sobre todo porque con esto Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales del Ecuador”, declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El mandatario agradeció al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por “el apoyo y el liderazgo” que hicieron posible el acuerdo, que es “el fruto de conversaciones y acercamientos recientes entre ambos países”.

Añadió que la salida de la lista ecuatoriana “es otro paso en la dirección correcta que me he propuesto y forma parte de los esfuerzos de mi Gobierno para salir de todas las listas discriminatorias y avanzar en la mejora de políticas públicas, incluyendo la solicitud de ingreso a la OCDE”.

El acuerdo fue suscrito por Damián Larco, director del SRI de Ecuador, y Camilo Valdés, titular de la DGI de Panamá.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permite compartir información relevante para la determinación, cobro e investigación de tributos, garantizando la confidencialidad de los datos, según la publicación de Primicias, en su página web.

El mecanismo contempla intercambio automático, bajo requerimiento o de forma espontánea, así como la posibilidad de realizar inspecciones tributarias en el extranjero.

Entre los beneficios destacan el acceso a información bancaria, societaria y contable, lo que permitirá prevenir la evasión, identificar ingresos no declarados y operaciones simuladas, además de proteger al sistema tributario frente a la competencia fiscal desleal.

También, refuerza la cooperación en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y otros delitos financieros, alineándose con estándares internacionales que ya aplican países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, destacó en una declaración dada el 29 de junio en Sevilla, que Panamá ha avanzado en sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, lo que favorece el levantamiento de restricciones.

“Panamá ha dado pasos con Estados Unidos y la comunidad europea, lo que facilita que nuestro país siga en esta línea y pueda levantar cualquier restricción o lista de paraísos fiscales”, afirmó Noboa tras una reunión con Mulino, en la que también abordaron temas de cooperación logística y energética.

Mulino resaltó que Ecuador “es un importante usuario del Canal de Panamá” y explicó a su colega ecuatoriano los planes de Panamá para la construcción de un nuevo embalse que garantice el suministro de agua, fortaleciendo la infraestructura estratégica de la vía interoceánica.

Se refería al proyecto de río Indio que actualmente está en consulta con las comunidades que serán afectadas y que se espera comenzar a construir en 2027 para tenerlo operativo en 2031.

Panamá había sido incluido en la lista ecuatoriana de paraísos fiscales en 2008, durante la presidencia de Rafael Correa. En los últimos años, el país logró salir de otras listas internacionales, como la de blanqueo de capitales de la Unión Europea y la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que fue excluido a finales de 2023.