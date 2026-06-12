Adjudican proyecto de $4.9 millones para mejorar suministro de agua hacia Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) adjudicó un contrato por más de $4.9 millones para el estudio, diseño, construcción y mejoras de la línea de conducción que transporta agua desde la planta potabilizadora Rufina Alfaro hasta los tanques de almacenamiento de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

La adjudicación fue formalizada el pasado 9 de junio de 2026 mediante la Resolución No. 062, a favor de la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (APROCOSA).

La propuesta ganadora se ubicó por debajo del precio de referencia establecido por la entidad, que ascendía a $5.6 millones.

Según el pliego de cargos, el proyecto busca corregir problemas de pérdidas de caudal y disminución de presión en la línea de conducción que abastece a la ciudad de Las Tablas y áreas cercanas.

Entre las principales intervenciones previstas figura la mejora de aproximadamente 32 kilómetros de la línea de conducción existente, además de la construcción de una nueva línea de impulsión de hierro dúctil de 16 pulgadas de diámetro.

Esta nueva infraestructura se extenderá desde la futura estación de bombeo de Guararé hasta los tanques de almacenamiento de Las Tablas, con una longitud aproximada de 5,707 metros.

Otro componente del proyecto es la sustitución de tres cruces subterráneos existentes por estructuras aéreas.

Además, el contrato incluye el suministro e instalación de equipos especializados para optimizar el funcionamiento de la red, como 28 válvulas de expulsión de aire de triple acción, 14 válvulas de control equipadas con medidores de caudal y 17 válvulas destinadas al control y limpieza de la línea.

La obra también contempla el diseño de un sistema de telemetría que será integrado al sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) del Idaan.

Esto permitirá monitorear en tiempo real los parámetros operativos de la red y detectar fallas de manera temprana.

De acuerdo con los documentos de la licitación, el contratista deberá completar el estudio, diseño y construcción en un plazo total de un año y 55 días, contados a partir de la orden de proceder.

El cronograma establece cuatro meses para la fase de estudios, tres meses para el diseño y siete meses para la construcción de las obras.

Los trabajos se desarrollarán en los distritos de Los Santos, Guararé y Las Tablas.