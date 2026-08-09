Aduanas aplaza hasta el 22 de septiembre obligatoriedad de declaración de reexportación en la Zona Libre de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad extendió el período de adecuación del nuevo trámite luego de las inquietudes planteadas por el sector privado. Aduanas sostiene que la declaración permitirá mejorar la trazabilidad de las mercancías y cumplir compromisos internacionales.

La Autoridad Nacional de Aduanas aplazó hasta el 22 de septiembre de 2026 la obligatoriedad de la Declaración de Reexportación para las operaciones de la Zona Libre de Colón, cuyo cumplimiento obligatorio estaba previsto inicialmente para este 10 de agosto.

La entidad informó que la decisión busca garantizar una transición ordenada y permitir la culminación de los ajustes operativos y tecnológicos necesarios antes de hacer obligatorio el nuevo procedimiento.

Durante este período, las empresas podrán continuar generando sus declaraciones de reexportación en el sistema como parte de una etapa adicional de pruebas, con el propósito de familiarizarse con la herramienta, detectar oportunidades de mejora y facilitar su implementación.

Aduanas explicó que la extensión permitirá además consolidar los ajustes acordados con el sector privado a través de las mesas de trabajo público-privadas, luego de que empresarios manifestaran inquietudes sobre los posibles efectos del nuevo trámite en sus operaciones.

📢 Atención, usuarios de comercio exterior.

Se informa que hay una actualización importante relacionada con la implementación de la Declaración de Reexportación para las operaciones de la Zona Libre de Colón. Consulte el comunicado oficial para conocer los detalles.… pic.twitter.com/LmQ0jo3odp — aduanaspanama (@aduanaspanama) August 7, 2026

Lo que sí comenzará a aplicarse a partir del 10 de agosto es la gestión completamente electrónica de la aprobación de los incisos arancelarios sujetos a permisos, como parte de la modernización y automatización de los procesos aduaneros y de la eliminación de gestiones manuales en la Ventanilla Única.

Empresarios habían advertido sobre costos y retrasos

En una reunión celebrada en julio pasado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá con la administradora de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, empresarios expresaron preocupación por la implementación de la declaración de reexportación.

Los usuarios advirtieron que el nuevo procedimiento podría elevar los costos, retrasar el movimiento de las cargas y afectar la competitividad de Panamá frente a otros centros logísticos.

Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón. LP/Katiuska Hernández

Napolitano reconoció entonces que la implementación podría generar impactos en las operaciones, aunque explicó que la medida está relacionada con requerimientos internacionales de trazabilidad. También indicó que mantenían conversaciones con Aduanas y con los usuarios para introducir los ajustes necesarios.

Aduanas: era un pendiente de hace 15 años

Previo al anuncio del nuevo aplazamiento para el 22 de septiembre, la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, al ser consultada por los medios, en el evento del lanzamiento de la estrategia de semiconductores, explicó que la declaración de reexportación no debe verse únicamente como un procedimiento para agilizar las operaciones, sino como un documento aduanero que permitirá conocer y dar seguimiento a las mercancías que salen de la Zona Libre de Colón.

Soraya Valdivieso, diretora general de la Autoridad Nacional de Aduanas. LP/Isaac Ortega

Valdivieso señaló que actualmente las operaciones utilizan el Documento de Movimiento Comercial (DMC), pero precisó que este es un documento comercial y no contiene la totalidad de la información que requieren Aduanas y las autoridades de seguridad.

“La declaración de reexportación es un documento aduanero”, afirmó la funcionaria. Explicó que las aduanas de otros países reconocen este tipo de documentos cuando las mercancías llegan a sus destinos, por lo que considera que su utilización puede aportar competitividad a las multinacionales y empresas que hacen negocios desde Panamá hacia otros mercados.

Uno de los principales objetivos, añadió, es contar con mayor trazabilidad de las mercancías. Según Valdivieso, esta información también está relacionada con los compromisos que Panamá debe atender ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“El otro año hay una revisión del GAFI y esta declaración de reexportación ha sido uno de los grandes pendientes en los últimos 15 años que Panamá no lo tenía”, señaló.

La directora de Aduanas explicó que anteriormente la institución no disponía de información sistematizada sobre las mercancías reexportadas desde la Zona Libre. Aclaró, además, que no se trata simplemente de digitalizar un trámite que antes se realizaba manualmente.

“Nosotros no teníamos ninguna información de lo que se reexportaba, y eso durante muchísimas décadas. Es que ni siquiera era manual, no existía”, sostuvo.

Empresas deberán capacitar a su personal

Valdivieso indicó que parte del período de preparación ha estado dirigido a que las empresas que reexportan mercancías puedan capacitar y preparar a su personal para utilizar el nuevo sistema.

El trámite podrá ser realizado directamente por trabajadores capacitados de las empresas, sin que sea obligatorio recurrir a un corredor de aduanas.

La declaración deberá efectuarse cuando la mercancía vaya a salir de la Zona Libre y la información tendrá que corresponder con la mercancía que ingresó previamente al área comercial.

“Lo que va a salir tiene que coincidir con lo que va a entrar”, explicó Valdivieso.

La Zona Libre de Colón. Cortesía

La funcionaria reconoció que la implementación supone ajustes e inversiones para el sector privado. “Obviamente todos los cambios van a tener un impacto”, manifestó al referirse al proceso de adaptación.

Aduanas también trabaja de manera paralela con la Zona Libre de Colón para avanzar en la integración de los sistemas y de la información contenida en el DMC con los datos requeridos por la autoridad aduanera.

“El DMC es un documento comercial, no es un documento que 100% tiene la información que Aduanas necesita o que la seguridad necesita”, puntualizó Valdivieso.