Aduanas divulga acuerdo alcanzado con Costa Rica, mientras que transportistas continúan aún varados

La Autoridad Nacional de Aduanas dio a conocer este jueves 21 de mayo los siete puntos del acuerdo binacional alcanzado entre el Gobierno de Panamá y Costa Rica que permitirá el tránsito de transportistas panameños por territorio costarricense.

El acuerdo establece una serie de medidas que deben cumplir los transportistas para pasar por el país centroamericano. Señala que los camioneros tienen 72 horas para el tránsito y de este total pueden utilizar 48 horas en los recintos para cargar o descargar.

Se establecerán rutas habilitadas para llegar a los recintos con paradas preestablecidas para comida o aseo de transportistas. Estos serán supervisados por un sistema de trazabilidad o GPS.

El texto señala que se fijarán entre 15 a 20 recintos a escala nacional con un personal de vigilancia epidemiológica para la supervisión. Si por motivos justificados, el transportista se pasa del término de las 72 horas para salir del país, no tendrá que pagar la nacionalización del transporte de carga. Pero, en caso de que no haya justificación, se impondrá una “sanción mínima congruente de carácter migratoria”, señala el comunicado.

El acuerdo también señala que se establecerá un corredor humanitario para los transportistas panameños varados en la frontera de Peñas Blancas y Tablillas para que puedan ingresar al territorio nacional de inmediato.

En tanto, en la frontera de Paso Canoas se deberán seguir los siguientes protocolos: Tomar la temperatura por personal sanitario; el personal de salud realizará una indagatoria en materia de salud al conductor, el conductor debe mantener todas las medidas de higiene y material de cuidado preventivo; no debe tener síntomas. En caso de tenerlos, no se permitirá la entrada al territorio de Costa Rica; se evaluará la realización o no de pruebas en sitio por personal sanitario.

Además, se establecerá un protocolo homologado a nivel regional de medidas de bioseguridad para el transporte internacional de carga y que este será de obligatorio cumplimiento para todos los Estados Partes. Este será aprobado por el Consejo de Ministros de la Integración Económica y los ministros de salud de Centroamérica.

Transportista continúan varados

El comercio terrestre entre las fronteras de Nicaragua-Costa Rica y Costa Rica-Panamá aún se mantiene paralizado, a pesar de que los gobiernos de Panamá y Costa Rica lograron un acuerdo que permite el tránsito de transportistas panameños por territorio costarricense.

Por un lado, el gobierno nicaragüense ordenó el cierre de fronteras de Peñas Blancas (al norte de Costa Rica), mientras que transportistas panameños mantienen bloqueado el paso en la frontera de Paso Canoas, porque aseguran que las medidas del gobierno costarricense les afectan.

Esta mañana, el tránsito por la frontera de Paso Canoas, se mantenía cerrado debido a que los transportistas panameños no estaban informados sobre los temas tratados en el acuerdo de carácter binacional firmado ayer entre Costa Rica y Panamá.

Ante este escenario, la Autoridad Nacional de Aduanas dio a conocer los puntos acordados sobre el transporte internacional de carga terrestre.

Otra de las justificaciones del cierre de paso por la frontera de Paso Canoas se debe a la solicitud de los transportistas de traer al territorio nacional a los panameños que se encuentran varados en Peñas Blancas.

“Ellos están solicitando que ese corredor humanitario surta efecto cuanto antes. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo las coordinaciones pertinentes. Esperamos que en el transcurso del día ya se pueda proceder con el corredor humanitario”, dijo a este diario Juan Pablo García, director general de Logística de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

Hasta ahora, 16 transportistas panameños se encuentran en la frontera de Peñas Blancas y no pueden ingresar al territorio de Costa Rica en estos momentos. Se conoció extraoficialmente que tres de ellos están contagiados por la Covid-19.

Consultados respecto a este acuerdo, el sindicato de camioneros de Chiriquí, que agrupa a una gran cantidad de transportistas de carga internacional, dijo que no se tomó en cuenta al sector para la elaboración de esta alianza. “Ese es un acuerdo binacional entre autoridades del Gobierno, a nosotros del sector transporte no se nos tomó en cuenta para saber qué pensamos y qué es lo mejor para el sector y la actividad que nosotros desarrollamos”, dijo Fernando Ríos, secretario general del Sindicato de Camioneros de Chiriquí.

El transportista panameño, con 53 años al servicio de transporte de carga, aseguró que “no son los ministros los que conocen cómo se desarrolla la actividad de transporte de carga por carretera en los diferentes países de esta región”.

Detalló que el problema con los transportistas panameños varados en Peñas Blancas, se debe a que Nicaragua mantiene sus fronteras cerradas. “Nicaragua no va abrir su frontera y la va a tener cerrada mientras que no se llegue a un acuerdo general con la región. No pueden venir Panamá y Costa Rica a negociar bilateralmente mientras que los otros países no aceptan lo que se está haciendo. Nosotros no podemos imponerle a un país lo que nosotros queremos que haga”, dijo el transportista.

Según Aduanas, hoy se celebra un reunión con el Consejo de Ministros de la Integración Económica y los ministros de salud de Centroamérica para aprobar el protocolo de bioseguridad de transporte internacional de carga terrestre.

Situación de los transportistas varados en Peñas Blancas

Los transportistas panameños que están en Peñas Blancas (frontera norte de Costa Rica con Nicaragua) duermen en su camión. Y se alimentan con el apoyo de los demás transportistas.

“Esta semana la Embajada de Panamá atendió a los transportistas panameños que están varados en la frontera. Se les brindó insumos médicos y alimentos”, aseguró el director general de Logística de la Autoridad Nacional de Aduanas.

La carga que traen los camioneros son insumos de materia prima para alimentos de animales, preparaciones alimenticias y productos de papelería como papel higiénico, que son los productos mayormente comercializados desde Centroamérica hacia Panamá, señaló el vocero de Aduanas.