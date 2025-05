Advierten que la guerra de aranceles afectará el flujo del comercio marítimo mundial, pero hay oportunidades para Panamá

Exclusivo Suscriptores

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la imposición de aranceles del 145% o más a las importaciones procedentes del país asiático, así como las amenazas de tarifas al resto de las economías, incluyendo las de Latinoamérica y Panamá con el 10% próximamente, está generando cambios en el flujo comercial marítimo que obligan a las empresas del sector logístico a repensar sus estrategias.

Así lo advirtieron expertos como Juan José Barrios, economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, y John D. McCown, miembro del Centro de Estrategia Marítima y especialista internacionalmente en transporte marítimo de contenedores y comercio marítimo, durante un evento de la Cámara Marítima de Panamá.

McCown sostuvo que la política de tarifas o aranceles de Estados Unidos ha introducido mayor incertidumbre y distorsiones en las rutas comerciales, afectando particularmente los volúmenes entre Asia y el mercado estadounidense.

Parte de las consecuencias inmediatas, según describe el experto, han sido algunos problemas logísticos que impulsaron una redistribución de los flujos hacia puertos de la costa este (y, por ende, a través del Canal).

Pero también se han dado algunos impactos temporales, como cambios en las cadenas de suministro para evitar tarifas, aunque otros efectos en el mediano plazo apuntan a temas más estructurales si las tensiones comerciales se mantienen.

El especialista en comercio marítimo, indica que el Canal sigue siendo esencial, especialmente para el comercio Asia–Estados Unidos, ya que casi dos tercios del volumen de contenedores hacia el mercado de EUA proviene de Asia, y China representa el 40 % de ese movimiento.

“El sector de contenedores es clave para el futuro del Canal, representando el mayor potencial de crecimiento en el transporte marítimo global”, indicó John D. McCown.

Además, el experto en el sector marítimo dijo que no tiene sentido que Estados Unidos pida que sus buques pasen gratis, porque eso es contrario a lo que dice el Tratado de Neutralidad firmado entre ambos países.

“Estados Unidos estuvo de acuerdo con eso [con el Tratado de Neutralidad], y creo que cualquier trato especial no solo violaría ese acuerdo, sino que otras personas dirían: ‘Oye, espera un minuto, ¿qué está pasando?’. Entonces, realmente no me parece que tenga sentido”, señaló.

Igualmente, McCown sostuvo que Panamá debe continuar enfocando su trabajo en lo que hace bien, siendo un hub logístico de carga, con un Canal ampliado, y mantener la calma en medio de las presiones que vienen del norte.

Relató como ejemplo un juego de béisbol en el que un jugador está cerca de anotar y los fanáticos del equipo contrario le gritan y presionan; simplemente se queda enfocado y se concentra en lo que debe hacer y hace bien para lograr la carrera.

“Así que ese es mi consejo más firme: simplemente seguir haciendo lo que han estado haciendo, y de nuevo, la maravillosa expansión en 2016 fue un proyecto muy exitoso”.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, José Digerónimo, sostuvo que en medio de la incertidumbre, las empresas deben adaptarse a los cambios y buscar nuevas oportunidades.

“Hay un importante cambio en cómo se moverá la economía global, la carga y la logística y como panameños debemos promover nuestra experiencia logística y de servicio para atraer nuevas inversiones y negocios”, dijo Digerónimo.

Precisó que además, el país debe prepararse para blindar la operación del Canal con mayor suministro de agua a través de la construcción del reservorio de río Indio.

Otro de los cambios que ven, se enfocan en nuevos jugadores en los operadores portuarios tanto en el país como en el mundo.

Panorama económico

Por su parte, Juan José Barrios, economista del BID en Panamá, sostuvo que, al igual que el resto de la región, el país no escapa a la volatilidad económica mundial y a las presiones en el tema comercial entre Estados Unidos y China.

Barrios indicó que el contexto global es muy incierto actualmente, y así lo reflejan distintos analistas, algunos de los cuales ven una probabilidad del 60% de recesión por la situación de las medidas comerciales de Estados Unidos.

Menciona que esa incertidumbre que hay, puede generar que inversores retrasen decisiones de nuevos proyectos, por un lado, y, por el otro, que algunos se refugien en colocar sus recursos en acciones o valores más estables.

“Hay cierto efecto que puede haber en la fragmentación o que se detengan algunos flujos comerciales”. Pero agrega que el efecto en Latinoamérica es variado y dependerá de los países que tengan mayor déficit comercial con Estados Unidos.

Considera que Latinoamérica no será la región más golpeada; este tema también genera algunas oportunidades cuando las cadenas de suministro están pensando en mover sus operaciones.

En este caso recordó el tema del Nearshoring o relocalización de negocios, una tendencia que puede aprovechar Panamá que cuenta con la infraestructura logística y portuaria para agregar valor a las cadenas de suministro, pero también hace falta contar con mano de obra calificada.

Barrios indicó la necesidad de hacer ajustes fiscales en la región y, en el caso específico de Panamá: “Panamá tiene un déficit en términos de bienes con Estados Unidos y no será una de las economías más golpeadas. Además, la economía de Panamá es más fuerte en servicios que en bienes, por lo que el país tiene una suerte de escudo de protección en comparación al resto. Además, tiene menos exposición a commodities o materias primas”.

El economista del BID indica que, aun en las circunstancias actuales, el crecimiento proyectado para la economía panameña es uno de los más altos de la región. “Esto ayuda a Panamá a mandar mensajes de confianza para que, en momentos de incertidumbre, todavía se mantengan algunos flujos o algunas planificaciones de inversión que de otra manera no estarían”.

Por otra parte, Barrios menciona algunos riesgos que tiene el país, como la alta dependencia que se tiene del Canal, tanto para la actividad económica como para los ingresos.

A la vez, indica que el país, aunque ha crecido mucho, registra un bajo crecimiento en el nivel de recaudación de impuestos. “En Panamá la economía crece, pero la recaudación se estanca”.

Barrios insiste en que el país no debe descuidar la parte fiscal y debe adoptar medidas para revertir la caída de la recaudación, a la vez que se atiende el tema del alto endeudamiento.

“Es un momento de incertidumbre, pero las prioridades estratégicas y de largo plazo están bastante claras para el país. Panamá cuenta con enormes ventajas logísticas, una posición geográfica insuperable y una amplia experiencia en el sector. Por eso, lo fundamental es potenciar esas fortalezas sin perder de vista hacia dónde se dirige el país. El rumbo sigue siendo claro: infraestructura sostenible, inversiones en activos (Capex), disciplina fiscal y un entorno de negocios que favorezca nuevas inversiones”, concluye el economista del BID.