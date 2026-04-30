Aerolínea ANA de Japón explora abrir vuelos a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, confirmó que representantes de la aerolínea japonesa ANA llegarán este viernes a Panamá para inspeccionar las pistas del aeropuerto y evaluar la viabilidad de un vuelo directo entre ambos países.

Representantes de la aerolínea japonesa All Nippon Airlines (ANA) llegarán a Panamá este viernes 1 de mayo para explorar la viabilidad de un vuelo directo entre Japón y la ciudad de Panamá.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, confirmó que la delegación de la aerolínea japonesa ANA está interesada en establecer un vuelo directo entre Japón y Panamá, una propuesta que se viene gestionando desde el año pasado.

Según explicó Ruiz Blanco, la visita incluirá a tres representantes de ANA, entre ellos un miembro de su junta directiva y dos representantes de Boeing, quienes inspeccionarán las pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen por primera vez.

“Esto es algo súper positivo. Si nosotros llegamos a lograr cerrar ese vuelo a Japón, para el país significará mucho”, afirmó el gerente de Tocumen.

En septiembre de 2025, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, había informado que, como parte de la gira oficial que realizó el presidente José Raúl Mulino a Japón, se acordó explorar un vuelo directo a través de la aerolínea All Nippon Airlines (ANA).

Otras de las aerolíneas con las que conversa Panamá son Qatar Airways y Emirates, según adelantó el gerente general de Tocumen, además de Virgin, de Inglaterra.

Crecimiento en capacidad e infraestructura

A la par con la atracción de nuevas aerolíneas, Ruiz Blanco destacó que el crecimiento de Copa Airlines, con la compra de 60 nuevos aviones que se agregarán a la lista de los 40 que tiene pendiente recibir, hace necesario elevar aún más la capacidad de la infraestructura aeroportuaria.

Señaló que actualmente Tocumen maneja unas 35 operaciones por hora y que el objetivo es aumentar esa capacidad a cerca de 65 operaciones por hora mediante el rediseño del espacio aéreo, nuevas calles de rodaje y otras adecuaciones con las 10 puertas adicionales en la terminal 2 de Tocumen.

“Tenemos que ir a la par de Copa”, expresó.

También indicó que el tráfico aéreo en Tocumen creció 15% durante el primer trimestre de este año, superando la proyección inicial de entre 9% y 10%.

En relación con los aeropuertos regionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, recalcó que se busca este año licitar un contrato de operación y mantenimiento.