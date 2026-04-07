Aerolíneas recomiendan llegar con anticipación por afectación de los tranques en las vías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cierre del puente de las América puede afectar la llegada y salida de los pasajeros al aeropuerto de Panamá Pacífico y demorar el transporte hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen de pasajeros que viven en el Oeste.

Las aerolíneas que operan en Panamá están solicitando a los pasajeros que tomen previsiones y lleguen con suficiente anticipación a los aeropuertos, ante las demoras y tranques reportados en el ingreso y salida de la ciudad de Panamá.

Las afectaciones en las vías por el cierre del Puente de Las Américas, luego del incendio reportado en una terminal de combustible debajo de esta estructura, el pasado lunes 6 de abril, está causando que muchos viajeros no lleguen a tiempo para el chequeo de sus vuelos.

Copa Airlines, solicitó a los viajeros llegar con hasta 3 horas de anticipación al Aeropuerto Internacional de Tocumen y chequear el estado de los vuelos en caso de que se presenten algunos cambios en los itinenarios.

Información Importante:

Salidas desde Panamá pic.twitter.com/heR5pGgaBl — Copa Airlines (@CopaAirlines) April 7, 2026

Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, se tiene programado un vuelo de llegada de la aerolínea Wingo desde Bogotá a la 1:49 p.m de este martes y salida a las 2:29 p.m. por lo que se pide a los pasajeros tomar las previsiones del caso para tener acceso a tiempo a esta terminal.

Las autoridades aeroportuarias informaron que de manera preventiva, se activó un trabajo conjunto con las entidades de Migración, Aduanas, Cuarentena y la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) para garantizar la llegada oportuna del personal operativo y asegurar la continuidad del servicio en los aeropuertos tanto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como en el de Panamá Pacífico.

Las operaciones en Panamá Pacífico se llevan con normalidad. Cortesía

Indicaron que en el caso del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, los vuelos internacionales programados durante la mañana de hoy despegaron según itinerario, sin contratiempos. Asimismo, los vuelos previstos para la tarde y la noche mantienen su programación regular, sin afectaciones.

“Hasta el momento, ni los aeropuertos ni las entidades que operan en ambas terminales han registrado inconvenientes operativos. Como medida preventiva, se recomienda a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales y mantenerse atentos a los canales oficiales y redes sociales de sus aerolíneas para conocer cualquier actualización relevante sobre sus itinerarios”, indicó Tocumen en un comunicado.