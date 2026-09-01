Aeropuerto de Maiquetía reabre parcialmente tras los terremotos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, informó que se estima recuperar inicialmente 25% de la capacidad operativa, con una recuperación gradual hasta 60%.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reinició este martes 1 de septiembre las operaciones parciales tras terremotos.

Se habilitaron dos grandes carpas en el área del estacionamiento de la terminal para recibir a los pasajeros para vuelos nacionales e internacionales, como medida temporal, mientras se habilitan de nuevo las instalaciones aeroportuarias que quedaron en mal estado debido a los terremotos del 24 de junio de este año.

Estas instalaciones tienen capacidad para atender hasta 500 pasajeros simultáneos en salidas y 760 pasajeros en atención, mientras avanza la recuperación gradual de la operatividad del aeropuerto.

El ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, informó que las operaciones se estiman en un 25% en una primera fase y posteriormente esperan llegar al 60% de capacidad.

El funcionario venezolano explicó que, luego de un trabajo de recuperación de más de 35 días, fueron habilitadas instalaciones temporales para atender pasajeros nacionales e internacionales.

“Hemos logrado poner en operación los aeropuertos internacionales de Maiquetía y sus operaciones nacionales a través de terminales temporales, las cuales empiezan ya hoy”, afirmó Garcés durante una rueda de prensa.

#1Sep | ✈️ Francisco Garcés afirmó que las terminales temporales habilitadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, permitirán cubrir 25 % de sus operaciones.



Puntualizó que están previstos cuatro vuelos internacionales y siete nacionales diarios.



Recordó… pic.twitter.com/EBlTriI9Iw — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) September 1, 2026

Según detalló, estas estructuras cuentan con más de 10,000 metros cuadrados destinados a la atención de pasajeros y permitirán restablecer de manera gradual la conectividad aérea del país.

Para esta primera etapa están previstos cuatro vuelos internacionales de salida y cuatro de llegada, además de siete vuelos nacionales de salida y siete de llegada.

Una de las operaciones que reinició este martes fue la de Copa Airlines, el vuelo CM224 que arribó a horas del mediodía desde la ciudad de Panamá.

Garcés señaló que la terminal temporal incluyó áreas de atención, medidas de seguridad, sistemas de radioayudas, radares y pistas habilitadas.

“Todos los servicios aeronáuticos de radioayudas, radares, etcétera, están totalmente puestos a disposición y totalmente en funcionamiento. Así como también las pistas del aeropuerto también están en pleno funcionamiento”, indicó el ministro.

El titular de Transporte pidió a los pasajeros ajustar sus tiempos de llegada al aeropuerto.

Explicó que el proceso de registro (check-in) toma aproximadamente 30 minutos, por lo que recomendó llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

Pasajeros en el área del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que reanudó operaciones en instalaciones temporales. Foto de Bitácora Económica

Sobre la recuperación de la capacidad operativa, Garcés indicó que esta primera fase permitirá recuperar alrededor del 25% de las operaciones que existían antes del sismo.

✈️ Aeropuerto de Maiquetía retomó sus actividades en terminales temporales



⚠️ El terminal aéreo inició este martes sus operaciones comerciales tras el doble terremoto del 24 de junio, con itinerarios que incluyen vuelos hacia Valera, Porlamar y México.



📊 Las estructuras… pic.twitter.com/Tj71i6pby2 — EVTV (@EVTVMiami) September 1, 2026

La meta, dijo, es aumentar progresivamente esa capacidad hasta alcanzar un 40% en los próximos meses y llegar posteriormente a un 60% hacia finales de año o principios del próximo.

Ademas de Copa Airlines, este martes reinician operaciones Air Europa, Avianca, Conviasa, Rutaca y Laser, mientras que en el transcurso de la semana llegarán vuelos de American Airlines, Iberia y LATAM y para el 15 de septiembre Gol desde Brasil.