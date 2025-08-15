Aeropuerto de Tocumen alzanzó los 11.9 millones de pasajeros en 7 meses, estos fueron los destinos más buscados por los viajeros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tráfico aéreo sigue en crecimiento en Panamá, al acumular más de 11.9 millones de pasajeros entre enero y julio de este año, lo que representó un incremento de 7% con respecto al mismo período de 2024.

Las cifras difundidas por el Aeropuerto Internacional de Tocumen este viernes, precisan que al cierre del mes de julio el tráfico de pasajeros alcanzó los 1.88 millones, de los cuales el 74% fueron de vuelos de conexiónde unos 1.39 millones de viajeros.

Los destinos con mayor demanda de viajeros durante los últimos siete meses fueron:

Bogotá, Colombia (601,302 pasajeros)

San José, Costa Rica (543,918)

Miami, Estados Unidos (529,926)

Medellín, Colombia (498,146)

Punta Cana, República Dominicana (461,289).

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, subrayó que estas cifras consolidan la posición del aeropuerto como un punto estratégico en el mapa aéreo internacional. “Nuestro compromiso es seguir siendo el hub más competitivo de la región, uniendo a Latinoamérica y el Caribe con el resto del mundo, a través de un servicio eficiente y una infraestructura de clase mundial”, afirmó.

En los siete meses de este año, se reportaron además, 94,981 operaciones aéreas, un incremento del 7% frente a 2024, con 6.577 vuelos adicionales.

El 89% correspondió a vuelos comerciales, el 7% a carga, el 3% a aviación general y el 1% a otras operaciones, como vuelos charter, militares o técnicos.

En promedio, Tocumen gestiona 424 operaciones diarias, atendidas por 14 aerolíneas comerciales y 17 de carga, con conexión directa a 86 destinos en Suramérica, el Caribe, Norteamérica, Centroamérica y Europa.

En cuanto al transporte de carga la terminar movilizó entre enero y julio 138,275 toneladas métricas de mercancías y correo, lo que representa un aumento del 16% y 18.749 toneladas métricas adicionales respecto al año anterior.