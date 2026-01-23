Aeropuerto de Tocumen registró ingresos por 315 millones de dólares en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que en 2025 registró ingresos por 315 millones de dólares, lo que representó un 7 % más en comparación con 2024.

Así lo anunció este viernes 23 de enero el gerente de la terminal aérea, José Ruiz, quien en conferencia de prensa dio un balance de la gestión de 2025 y las proyecciones para 2026.

Los ingresos del aeropuerto provienen de las operaciones aeroportuarias, las operaciones de carga y el alquiler de espacios.

El incremento en los ingresos fue impulsado por el aumento del volumen de pasajeros, la recuperación sostenida de la actividad comercial y la consolidación del negocio de carga aérea.

“Estas cifras hablan de estabilidad, de crecimiento y del papel de Tocumen como motor económico del país. Nos permiten planificar, invertir y competir en igualdad de condiciones con los grandes hubs de la región”, señaló Ruiz.

Sobre las proyecciones para 2026, se adelantó que, dependiendo del tráfico aéreo, el movimiento de pasajeros puede alcanzar los 22.6 millones, mientras que los ingresos se estiman entre 334 y 356 millones de dólares.

Cabe recordar que la terminal aérea cerró 2025 con 20.8 millones de pasajeros movilizados, lo que representó un incremento de 9 %, en comparación con 2024.

Sobre las inversiones a corto plazo, Ruiz dijo que en 2026 entre las prioridades figuran la rehabilitación de pistas y calles de rodaje, la modernización tecnológica mediante soluciones de biometría y automatización, el fortalecimiento del sector de carga y mejoras continuas en la experiencia del pasajero.

“La esencia de lo que hoy presentamos es un país que no improvisa, un aeropuerto que consolida su liderazgo y una visión integral que coloca a Panamá en el centro de la conectividad del continente”, expresó Ruiz.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia; Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá; Sara Pardo, vicepresidenta de la Junta Directiva de Promtur; y Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil.