    Transporte aéreo

    Aeropuerto de Tocumen supera los 15.4 millones de pasajeros en 9 meses

    Katiuska Hernández
    Tocumen 14 aerolíneas comerciales y 16 de carga operan en Tocumen, conectando Panamá con 89 destinos internacionales. LP/Elysée Fernández

    El movimiento de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, aumentó 8% entre enero y septiembre de este año al superar los 15.4 millones de pasajeros, 1.1 millones de personas adicionales al mismo período de 2024.

    De acuerdo con la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia de Tocumen, el movimiento de pasajeros durante septiembre de 2025 alcanzó los más de 1.7 millones de viajeros, frente a los 1.5 millones registrados en el mismo mes de 2024.

    “Esta variación positiva de 146,142 pasajeros adicionales, equivalente a un incremento del 9%, responde al dinamismo generado por diversas actividades desarrolladas en la ciudad de Panamá el mes pasado, entre ellas la vigésima segunda edición de los Premios Juventud”, indicó la gerencia de Tocumen en un comunicado.

    Destinos más frecuentados desde Tocumen

    Entre los principales orígenes y destinos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen están:

    • Bogotá (Colombia), con 785,814 pasajeros

    • San José (Costa Rica), con 695,118

    • Miami (Estados Unidos), con 669,397

    • Medellín (Colombia), con 645,965

    • Punta Cana (República Dominicana), con 595,150

    Precisaron que del total de pasajeros movilizados en septiembre, el 75% correspondió a viajeros en tránsito, equivalentes a más de 1.2 millones de personas.

    Mientras que el flujo de pasajeros hacia y desde la ciudad de Panamá se ubicó en más de 2 millones de personas que ingresaron al país entre enero y septiembre, lo que representó un crecimiento del 4% frente al mismo periodo del año pasado.

    Por su parte, 2.1 millones de usuarios salieron de Panamá, con un aumento del 1% respecto a 2024.

    Bogotá, San José de Costa Rica y Miami entre los destinos que más pasajeros movilizaron desde Tocumen en nueve meses. Cortesía

    En nueve meses Tocumen registró 122,818 movimientos de aeronaves, con un incremento del 8% frente al año anterior, equivalente a 8,989 operaciones adicionales. Solo en septiembre se contabilizaron 13,558 operaciones, un 9% más que en el mismo mes de 2024. Del total, el 90% correspondió a vuelos comerciales, mientras que las operaciones de carga representaron el 7%, la aviación general el 2% y el 1% restante a vuelos chárter, técnicos o militares.

    Actualmente, 14 aerolíneas comerciales y 16 de carga operan en Tocumen, conectando Panamá con 89 destinos internacionales.

    Movimiento de mercancías

    Entre enero y septiembre se movilizaron 180,032 toneladas métricas de carga, un aumento del 16%, equivalente a 24,604 toneladas adicionales respecto al mismo periodo de 2024. Solo en septiembre se manejaron 20,799 toneladas, manteniendo el mismo porcentaje de crecimiento mensual (16%).

    “Tocumen no solo es un punto de tránsito aéreo, sino una plataforma clave que impulsa la competitividad, el comercio y el turismo de Panamá. Nuestro crecimiento sostenido es el resultado del trabajo conjunto con las aerolíneas, autoridades y colaboradores para ofrecer una experiencia eficiente, segura y de clase mundial”, afirmó José Ruiz Blanco, gerente de Tocumen.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

