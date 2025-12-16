Aeropuerto de Tocumen superó los 19 millones de pasajeros en 11 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 19 millones de pasajeros movilizados entre enero y noviembre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales de la terminal aérea, lo que representó un incremento de 9% en comparación con el mismo lapso de 2024.

Solo en noviembre de 2025, el aeropuerto movilizó más de 1.77 millones de pasajeros, cifra que implicó un crecimiento interanual cercano a 10%, en contraste con los 1.61 millones que viajaron en el mismo mes de 2024.

Durante noviembre, el 72% de los viajeros correspondió a pasajeros en tránsito, equivalente a 1.27 millones de personas.

Entre enero y noviembre, el número de pasajeros que ingresaron a la ciudad de Panamá alcanzó 2.56 millones, un aumento de 5% frente al mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 121 mil 478 personas adicionales. En tanto, los pasajeros que salieron del país sumaron 2.64 millones, con un incremento de 3%, es decir, 70 mil 299 viajeros más que en 2024.

Durante noviembre, el Aeropuerto Internacional de Tocumen registró un promedio de 59 mil 117 pasajeros diarios, con mayor movimiento los jueves, viernes, domingos y lunes.

En cuanto a las operaciones aéreas, entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 151 mil 335 movimientos de aeronaves, lo que representó un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del año anterior, con 11 mil 998 operaciones adicionales. Del total, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 7% a operaciones de carga y el 4% a otros tipos de vuelos, incluidos aviación general, chárter y vuelos especiales.

Durante noviembre operaron en Tocumen 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 20 aerolíneas de carga. En ese mes, el aeropuerto mantuvo conexión con 87 destinos, mientras que en el acumulado de enero a noviembre la cifra llegó a 93 destinos.

En términos de origen y destino, Bogotá encabezó el movimiento de pasajeros con 983 mil 343, seguida de San José, con 847 mil 810, y Miami, con 810 mil 314. También se ubicaron entre los principales mercados Medellín, con 789 mil 820 pasajeros, y Punta Cana, con 734 mil 022.

En el segmento de carga aérea, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó entre enero y noviembre de 2025 un total de 225 mil 666 toneladas métricas, lo que representó un incremento de 4% en comparación con el mismo periodo de 2024, equivalente a 9 mil 013 toneladas métricas adicionales.