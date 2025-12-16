Panamá, 16 de diciembre del 2025

    Transporte aéreo

    Aeropuerto de Tocumen superó los 19 millones de pasajeros en 11 meses

    Katiuska Hernández
    59 mil 117 pasajeros diarios movilizó Tocumen en noviembre. Isaac Ortega

    El Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 19 millones de pasajeros movilizados entre enero y noviembre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales de la terminal aérea, lo que representó un incremento de 9% en comparación con el mismo lapso de 2024.

    Solo en noviembre de 2025, el aeropuerto movilizó más de 1.77 millones de pasajeros, cifra que implicó un crecimiento interanual cercano a 10%, en contraste con los 1.61 millones que viajaron en el mismo mes de 2024.

    Durante noviembre, el 72% de los viajeros correspondió a pasajeros en tránsito, equivalente a 1.27 millones de personas.

    Entre enero y noviembre, el número de pasajeros que ingresaron a la ciudad de Panamá alcanzó 2.56 millones, un aumento de 5% frente al mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 121 mil 478 personas adicionales. En tanto, los pasajeros que salieron del país sumaron 2.64 millones, con un incremento de 3%, es decir, 70 mil 299 viajeros más que en 2024.

    Durante noviembre, el Aeropuerto Internacional de Tocumen registró un promedio de 59 mil 117 pasajeros diarios, con mayor movimiento los jueves, viernes, domingos y lunes.

    En cuanto a las operaciones aéreas, entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 151 mil 335 movimientos de aeronaves, lo que representó un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del año anterior, con 11 mil 998 operaciones adicionales. Del total, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 7% a operaciones de carga y el 4% a otros tipos de vuelos, incluidos aviación general, chárter y vuelos especiales.

    Durante noviembre operaron en Tocumen 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 20 aerolíneas de carga. En ese mes, el aeropuerto mantuvo conexión con 87 destinos, mientras que en el acumulado de enero a noviembre la cifra llegó a 93 destinos.

    En términos de origen y destino, Bogotá encabezó el movimiento de pasajeros con 983 mil 343, seguida de San José, con 847 mil 810, y Miami, con 810 mil 314. También se ubicaron entre los principales mercados Medellín, con 789 mil 820 pasajeros, y Punta Cana, con 734 mil 022.

    En el segmento de carga aérea, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó entre enero y noviembre de 2025 un total de 225 mil 666 toneladas métricas, lo que representó un incremento de 4% en comparación con el mismo periodo de 2024, equivalente a 9 mil 013 toneladas métricas adicionales.

