Aeropuerto fronterizo en Venezuela elevará en 15% los vuelos para atender alta demanda de pasajeros varados en España y otros países

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional General Cipriano Castro, en San Antonio, estado Táchira, población venezolana fronteriza con Colombia, están llegando a su tope, al punto de que las autoridades permitirán elevar las frecuencias semanales de vuelos en 15% a partir de la próxima semana.

Esta terminal aérea opera 26 vuelos semanales distribuidos entre destinos como Caracas, Valencia, Barquisimeto y Porlamar de las aerolíneas Rutaca, Conviasa, Estelar y Turpial.

El periodista Jonathan Maldonado, del diario La Nación del Táchira, reportó que, a partir del 8 de diciembre, se agregarán cuatro vuelos semanales adicionales operados por la aerolínea Estelar.

Fuentes de las aerolíneas indicaron a La Prensa que Estelar estaría redireccionando los vuelos que tenía programados entre Caracas y Porlamar hacia San Antonio, estado Táchira.

La medida busca atender la gran afluencia de viajeros que llegan por escala de Madrid y Bogotá y posteriormente al Aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, Norte de Santander.

A Cúcuta operan alrededor de 13 vuelos diarios desde Bogotá de varias aerolíneas, entre ellas Avianca y Latam; además de vuelos de Copa Airlines procedentes de Ciudad de Panamá. También aterrizan vuelos desde Medellín y otras ciudades.

Los venezolanos varados en Madrid, Lisboa o incluso en Estanbul, están optando por vuelos a Bogotá y algunos a Ciudad de Panamá para conectar con Caracas de forma directa por el istmo panameño o por Cúcuta, en Colombia.

El Aeropuerto de Cúcuta queda a escasos 13 a 18 kilómetros de la terminal de San Antonio, dependiendo de la ruta que se tome.

Los pasajeros que llegan por esa vía deben sellar en la oficina de frontera de Migración Colombia el pasaporte con la salida de ese país y posteriormente sellar el ingreso a Venezuela.

El acceso al aeropuerto de San Antonio puede ser por el puente internacional Simón Bolívar —aunque suele estar congestionado—, también por el puente internacional Atanasio Girardot o por el puente Francisco de Paula Santander, en Ureña, aunque este último queda algo más distante de la terminal aérea que los anteriores.