Panamá, 15 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte aéreo

    Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 20.9 millones de pasajeros en 2025

    En diciembre, el aeropuerto movilizó 1.9 millones de pasajeros, frente a 1.67 millones en el mismo mes de 2024, lo que representó un aumento de más de 227 mil viajeros y un crecimiento interanual de 13.5%, según los registros operativos.

    Katiuska Hernández
    Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 20.9 millones de pasajeros en 2025
    El Aeropuerto Internacional de Tocumen busca atraer nuevas aerolíneas. Elysée Fernández

    El Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 20.9 millones de pasajeros movilizados en 2025, la cifra anual más alta registrada por la terminal aérea.

    Esta cantidad de paajeros movilizados representó un incremento adicional de más de 1.73 millones de pasajeros, en contraste con los más de 19.25 millones de viajeros transportados en 2024, lo que equivale a una variación interanual de 8.99%, según las cifras oficiales del aeropuerto.

    El resultado se alcanzó en un año marcado por el aumento de operaciones, el crecimiento del tráfico internacional y la expansión de la red de destinos.

    En diciembre la terminal aérea panameña registró 1.90 millones de pasajeros, lo que representó un aumentó de 227,192 viajeros, en contraste con los más de 1.67 millones que viajeron en el mismo mes de 2024. La variación interanual a diciembre de 2025 fue de 13.55%.

    Entre enero y diciembre, 2.83 millones de viajeros desembarcados ingresaron a la ciudad de Panamá, lo que representó un incremento de 5% frente a 2024 (145,880 personas adicionales). En el mismo período, unas 2.91 millones de personas salieron del país, un 3% más que el año anterior, equivalente a 86,408 viajeros adicionales.

    El movimiento diario también reflejó un mayor flujo. En diciembre se registró un promedio de 61,414 pasajeros por día, con mayor volumen los jueves, sábados, domingos y lunes, según los registros operativos del aeropuerto. Un aumento considerable cuando la media se ubicaba en 50,000 personas al día.

    En materia de operaciones, Tocumen contabilizó 166,448 aterrizajes y despegues en 2025, un aumento de 9% respecto a 2024 (13,635 operaciones adicionales). Del total, 89% correspondió a vuelos comerciales, 7% a carga, 2% a aviación general y 2% a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

    La conectividad aérea se mantuvo con 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, que enlazaron a Panamá con 97 destinos internacionales.

    La red incluyó ciudades de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa, con conexiones hacia, entre otros, Bogotá, Medellín, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Ciudad de México, San José, Miami, Orlando, Nueva York, Madrid, Ámsterdam, París y Londres.

    El transporte de carga aérea también mostró variación al alza. Durante 2025 se movilizaron 248,455 toneladas métricas, lo que significó un crecimiento de 15% frente al año previo (31,801 toneladas adicionales), según las estadísticas del aeropuerto.

    En el ámbito operativo, Tocumen fue incluido por segundo año consecutivo en el ranking On-Time Performance de Cirium como Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con una tasa de puntualidad de 93.34% en 2025.

    El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, indicó que los resultados corresponden a la coordinación entre los distintos actores del sistema aeroportuario y al comportamiento de la demanda durante el año. En 2024, el aeropuerto había movilizado 19.2 millones de pasajeros, de acuerdo con cifras oficiales.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más