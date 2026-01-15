Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 20.9 millones de pasajeros en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En diciembre, el aeropuerto movilizó 1.9 millones de pasajeros, frente a 1.67 millones en el mismo mes de 2024, lo que representó un aumento de más de 227 mil viajeros y un crecimiento interanual de 13.5%, según los registros operativos.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 20.9 millones de pasajeros movilizados en 2025, la cifra anual más alta registrada por la terminal aérea.

Esta cantidad de paajeros movilizados representó un incremento adicional de más de 1.73 millones de pasajeros, en contraste con los más de 19.25 millones de viajeros transportados en 2024, lo que equivale a una variación interanual de 8.99%, según las cifras oficiales del aeropuerto.

El resultado se alcanzó en un año marcado por el aumento de operaciones, el crecimiento del tráfico internacional y la expansión de la red de destinos.

En diciembre la terminal aérea panameña registró 1.90 millones de pasajeros, lo que representó un aumentó de 227,192 viajeros, en contraste con los más de 1.67 millones que viajeron en el mismo mes de 2024. La variación interanual a diciembre de 2025 fue de 13.55%.

Entre enero y diciembre, 2.83 millones de viajeros desembarcados ingresaron a la ciudad de Panamá, lo que representó un incremento de 5% frente a 2024 (145,880 personas adicionales). En el mismo período, unas 2.91 millones de personas salieron del país, un 3% más que el año anterior, equivalente a 86,408 viajeros adicionales.

El movimiento diario también reflejó un mayor flujo. En diciembre se registró un promedio de 61,414 pasajeros por día, con mayor volumen los jueves, sábados, domingos y lunes, según los registros operativos del aeropuerto. Un aumento considerable cuando la media se ubicaba en 50,000 personas al día.

En materia de operaciones, Tocumen contabilizó 166,448 aterrizajes y despegues en 2025, un aumento de 9% respecto a 2024 (13,635 operaciones adicionales). Del total, 89% correspondió a vuelos comerciales, 7% a carga, 2% a aviación general y 2% a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

La conectividad aérea se mantuvo con 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, que enlazaron a Panamá con 97 destinos internacionales.

La red incluyó ciudades de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa, con conexiones hacia, entre otros, Bogotá, Medellín, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Ciudad de México, San José, Miami, Orlando, Nueva York, Madrid, Ámsterdam, París y Londres.

El transporte de carga aérea también mostró variación al alza. Durante 2025 se movilizaron 248,455 toneladas métricas, lo que significó un crecimiento de 15% frente al año previo (31,801 toneladas adicionales), según las estadísticas del aeropuerto.

En el ámbito operativo, Tocumen fue incluido por segundo año consecutivo en el ranking On-Time Performance de Cirium como Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con una tasa de puntualidad de 93.34% en 2025.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, indicó que los resultados corresponden a la coordinación entre los distintos actores del sistema aeroportuario y al comportamiento de la demanda durante el año. En 2024, el aeropuerto había movilizado 19.2 millones de pasajeros, de acuerdo con cifras oficiales.