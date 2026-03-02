Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A. explicó que se contempla un proceso de entre 9 y 10 meses para adjudicar un contrato de operación y mantenimiento para estas dos terminales, debido al poco interés para atraer concesionarios internacionales.

Los aeropuertos regionales Enrique Malek, de David, en la provincia de Chiriquí y el Scarlett Martínez, en Río Hato, Coclé, serán entregados a privados bajo un contrato con el modelo de operación y mantenimiento por cinco años, ante la falta de interés por parte de inversionistas del sector aeronáutico para concesionar ambas terminales. Mientras que para el Aeropuerto Enrique Jiménez de Colón, se evalúan opciones para operaciones de hangares de mantenimiento de aeronaves, desarrollo de carga aérea e integración con la Zona Libre.

Así lo adelantó el gerente general de Tocumen S.A. José Ruiz Blanco, al detallar que la propuesta fue presentada en el Gabiente Logístico al presidente José Raúl Mulino, mediante un plan que contempla cuatro etapas para ejecutar entre 9 y 10 meses hasta que se concrete el contrato de operación de las terminales aéreas.

La decisión surge luego de que el intento inicial de concesión no despertara interés suficiente en el mercado internacional.

“La intención era concesionar los aeropuertos. Salimos a buscar el interés a nivel mundial y vinieron diferentes empresas. La realidad es que son aeropuertos que hoy en día pierden plata”, explicó el gerente general de Tocumen, S.A., José Ruiz Blanco.

Actualmente, las terminales regionales operan bajo un esquema deficitario. En 2025 registraron un resultado operativo negativo cercano a los $5 millones y, de mantenerse el modelo actual, el costo proyectado para el Estado alcanzaría aproximadamente $60 millones en los próximos 30 años.

El aeropuerto Scarlett Martínez en Rio Hato procesó 65,378 pasajeros en el año 2025.

“El aeropuerto de Colón no está operando, el aeropuerto de Río Hato está perdiendo plata y el aeropuerto de David está perdiendo plata. En conjunto pierden alrededor de 100 millones de dólares anuales. No se está optimizando estos aeropuertos y al no hacer eso, no le sacamos realmente el potencial que podemos del tema turístico y otras cosas, más que todo al área de David y al área de Río Hato”, sostuvo Ruiz Blanco.

Datos de Tocumen, S.A., revelan que en 2025 las tres terminales movilizaron en conjunto 398,781 pasajeros, con comportamientos dispares entre sí. El aeropuerto Enrique Malek, en David, registró 333,168 viajeros, lo que representó un crecimiento de 17.6% frente a 2024.

En contraste, Scarlett Martínez, en Río Hato, cayó 18.3%, al pasar de 80,022 a 65,378 pasajeros, mientras que Enrique Jiménez, en Colón, disminuyó 48.6%, con apenas 235 pasajeros en el año.

Contrato por cinco años

Ante la falta de interés en una concesión inmediata, Tocumen optó por un contrato de operación y mantenimiento (O&M) como fase intermedia.

“Lo que se le propuso al presidente fue un contrato de operación y mantenimiento, más que todo para Río Hato y David. Para esto sí hay un gran apetito internacional”, indicó.

Según el funcionario, varias empresas operadoras internacionales han mostrado disposición a participar en la futura licitación y a comprometerse con la atracción de nuevas aerolíneas.

Adelantó que el contrato tendría una vigencia de cinco años, período tras el cual el siguiente gobierno podría evaluar nuevamente la opción de una concesión de largo plazo.

Ruiz Blanco aclaró que, al tratarse de un contrato de operación y mantenimiento, las inversiones seguirán siendo responsabilidad del Estado.

“Las inversiones las tiene que hacer el Estado, en este caso Tocumen. Por eso es un contrato de operación y mantenimiento”, explicó.

Tocumen financiará la modernización, el cumplimiento normativo y el mantenimiento mayor, mientras el operador privado gestionará la operación bajo estándares definidos y supervisión centralizada.

Detalló que el proceso para seleccionar al operador se desarrollará en cuatro etapas y podría completarse en un período estimado de entre nueve y diez meses.

Actualmente se encuentran en la fase inicial, que contempla el desarrollo del modelo de negocio para el contrato O&M. Posteriormente se prepararán los pliegos, se abrirá el proceso de licitación o contratación excepcional y, finalmente, se realizará la adjudicación y firma del contrato.

Presión financiera de Tocumen

El gerente también explicó que la administración directa de estas terminales compite con las obligaciones financieras y los planes de expansión del aeropuerto internacional.

“Tocumen tiene una deuda de casi 1,800 millones de dólares y paga alrededor de 88 millones de dólares en intereses al año. Tenemos inversiones proyectadas por cerca de 400 millones y un crecimiento anual de alrededor del 9%”, detalló.

Añadió que la entidad enfrenta importantes compromisos en ampliaciones y rehabilitación de pistas, lo que limita su capacidad para dedicar recursos y gestión especializada a los aeropuertos regionales.

“Necesitamos gente internacional que realmente entre y le dé valor a esos aeropuertos, porque la responsabilidad de Tocumen hoy es muy grande”, concluyó.

La activación estratégica de las terminales de David y Río Hato podría representar, según estudios técnicos citados, hasta $8,000 millones en beneficio social vinculado al turismo y la generación de 1,750 empleos directos y 10,600 indirectos en el interior del país.