Aeropuertos regionales de Tocumen S. A. movilizaron 781,871 pasajeros durante 2025

Los aeropuertos regionales administrados por Tocumen S. A. cerraron el año 2025 con un máximo histórico de 781,871 pasajeros movilizados, lo que representa un crecimiento del 3% en comparación con los 758,275 viajeros registrados en 2024, según estadísticas de la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia de la entidad aeroportuaria.

El aumento equivale a 23,596 pasajeros adicionales entre enero y diciembre de 2025, resultado que refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea interna, el dinamismo del turismo y el papel estratégico que desempeñan los aeropuertos regionales en la competitividad de Panamá como destino turístico y centro logístico de la región.

La red de aeropuertos regionales gestionada por Tocumen S. A. está integrada por las terminales aéreas Enrique Malek, en David (Chiriquí); Panamá Pacífico, al oeste de la capital; Scarlett Martínez, en Río Hato (Coclé); y Enrique Jiménez, en la provincia de Colón.

En el plano operativo, estas terminales registraron en 2025 un total de 32,036 operaciones aéreas, lo que supone un incremento del 22% en comparación con 2024, equivalente a 5,882 operaciones adicionales. Este desempeño evidencia una mayor oferta de vuelos, el interés de las aerolíneas por ampliar su presencia en el país y una demanda sostenida por parte de pasajeros nacionales e internacionales.

En materia de conectividad, el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, recibió durante 2025 vuelos de aerolíneas como Air Transat, además de operaciones chárter de Sunwing Airlines y WestJet, que mantienen rutas turísticas directas desde Canadá durante la temporada de invierno del hemisferio norte.

Por su parte, el Aeropuerto Enrique Malek de Chiriquí mantuvo operaciones regulares de Air Panamá, así como rutas de Copa Airlines y Wingo desde y hacia la terminal doméstica de la T2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, fortaleciendo la conexión entre el occidente del país y la capital.

A su vez, las aerolíneas Aeroregional, de Ecuador, y Wingo operaron rutas desde y hacia el Aeropuerto Panamá Pacífico, ampliando las opciones de conexión regional.

El gerente general de Tocumen S. A., José Ruiz Blanco, destacó que los resultados de 2025 confirman el valor estratégico de los aeropuertos regionales para el desarrollo del país.

“El crecimiento sostenido en pasajeros y operaciones demuestra nuestro compromiso con el fortalecimiento del turismo, la conectividad aérea y la competitividad de Panamá. Cada aeropuerto regional cumple un rol clave en la integración del territorio, la atracción de inversiones y la generación de oportunidades para las comunidades locales”, afirmó.

Ruiz añadió que el objetivo institucional es consolidar a los aeropuertos regionales como una puerta de entrada al desarrollo, en apoyo a la estrategia país y al posicionamiento de Panamá como un hub de clase mundial, no solo en el ámbito internacional, sino también en su conectividad interna.