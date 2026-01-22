Agro, turismo y minería: el triángulo económico de Coclé

Exclusivo Suscriptores

La economía de la provincia de Coclé transita una etapa de redefinición, marcada por tensiones en la necesidad de crear empleo, pero también por oportunidades claras en sectores productivos con capacidad de dinamizar la actividad regional.

Por ejemplo, destacan agroexportación, turismo y minería que emergen como tres pilares centrales de las proyecciones económicas hacia 2026, según coincidieron los expositores del Foro Visión Coclé 2026: Panorama Económico de Coclé: cifras clave y desempeño regional, organizado por La Prensa y Mi Diario.

Durante el encuentro, Gabriel Díez Montilla, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), advirtió que el aumento del desempleo registrado entre 2023 y 2024 en la provincia de Coclé debe leerse como una señal de alerta. “La prioridad hoy es generar empleo formal”, subrayó, al advertir que al menos 100,000 personas en Coclé se encuentran desempleadas y muchas de ellas se dedican a la informalidad.

Gabriel Diez Montilla, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Uno de los sectores con mayor potencial inmediato es la agroexportación. Díez Montilla recordó que Coclé concentra activos estratégicos del país, como los principales ingenios azucareros, plantas de procesamiento de alimentos y extensas áreas de producción agrícola, entre ellos, arroz.

“Aquí están los dos ingenios más grandes, plantas exportadoras y una base agroindustrial que se puede potenciar mucho más”, afirmó. A ello sumó la posibilidad de desarrollar nuevas cadenas de valor, como el etanol, que permitirían sustituir importaciones y generar ingresos que permanezcan en la economía nacional.

El turismo aparece como otro eje de crecimiento. Más allá de los desarrollos de gran escala en la riviera Pacífica, destaca el valor del turismo interno y comunitario. Díez Montilla señaló que festivales culturales, hospedajes rurales y pequeños emprendimientos pueden convertirse en motores de empleo local. “No es solo el turismo grande; es el que permite al artesano, al productor y al emprendedor participar de la economía”, indicó.

Sobre la mina de cobre, dijo, para el sector privado, la discusión no puede reducirse a posiciones absolutas. “No podemos aceptar el sí porque sí, ni el no porque no”, sostuvo Díez Montilla, al plantear la necesidad de una conversación nacional basada en reglas claras, estándares ambientales y beneficios concretos para el país. La minería, añadió, tiene un peso directo en la generación de empleo y en los ingresos del Estado.

Igualmente mencionó el proyecto de construcción del embalse de río Indio: “una conversación que nosotros como sociedad tenemos que tener. Río Indio requiere un análisis sin pasiones, sin política y con la certeza de qué necesita el país para avanzar. Si todos nosotros estamos conscientes que sin agua no podemos desarrollarnos, que no podemos tener vida sin agua, el Canal no puede desarrollarse y no puede tener vida”.

Desde una perspectiva macroeconómica, el economista Eric Molino Ferrer coincidió en que la reactivación de la inversión privada será determinante para Coclé y para el país. Señaló que la reducción de la inversión pública, producto de los ajustes fiscales, obliga a “apalancarse mucho más en el sector privado” para cerrar brechas en infraestructura y empleo. “Todo esto tiene que traducirse en puestos de trabajo”, enfatizó.

Eric Molino Ferrer, economista y analista.

Molino Ferrer agregó además que la mejora reciente en el riesgo país y las señales hacia una eventual reapertura minera han sido observadas positivamente por los mercados, aunque advirtió que el desafío sigue siendo convertir crecimiento económico en bienestar tangible.

Minería y turismo

En un segundo bloque del foro, la minería y el turismo se colocan en el debate económico de la provincia de Coclé, en momentos en que el país busca reactivar el empleo y recomponer sus encadenamientos productivos. Durante el conversatorio, representantes de ambos sectores expusieron el impacto actual de la mina de cobre y la situación que atraviesa la actividad turística en la provincia.

Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de Cobre Panamá, explicó que el proyecto se encuentra en una fase de preservación y gestión segura que ha implicado nuevas necesidades operativas, incluyendo la contratación de personal para manejar el material ya extraído. Señaló que parte del trabajo actual consiste en “atender la piedra que fue sacada de la mina y que debe ser molida”, lo que requiere mano de obra técnica y operativa adicional.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Gálvez recordó que, antes del cese de operaciones, el proyecto representó la mayor inversión privada en la historia del país, con $10,000 millones, y que solo en 2023 aportó $754 millones en pagos directos al Estado. “Panamá fue el país que más recibió contribuciones del grupo First Quantum a nivel mundial”, indicó. Esos $754 millones, dijo, fueron desde impuestos, pagos y contribuciones a la Caja del Seguro Social, impuestos retenidos a la DGI, regalías, tarifas, pagos directos a la Autoridad Marítima, al Ministerio del Ambiente y directamente también al municipio de Donoso y municipio Omar Torrijos. Añadió que el impacto de la paralización se ha sentido con fuerza en Coclé, especialmente por la caída del encadenamiento productivo: las compras locales pasaron de cerca de $900 millones anuales a menos de $200 millones en 2024.

La empresa minera informó que ha realizado unos 1,300 eventos en los cuales ha procedido a explicar detalles del proyecto.

En paralelo a la fase de preservación, el Proyecto Cobre Panamá reforzó su impacto social y laboral mediante nuevas contrataciones y programas comunitarios. Tras la aprobación del Plan de Preservación y Gestión Segura en mayo de 2025, la empresa contrató 516 personas para labores de mantenimiento, de las cuales el 67% provino de comunidades cercanas en Coclé y Colón, lo que equivale a 348 empleos formales locales.

Estas contrataciones estuvieron vinculadas a la exportación de 120 mil toneladas de concentrado de cobre, al encendido de la planta termoeléctrica y a tareas de mitigación ambiental. A ello se suman iniciativas sociales como el programa Escuela Feliz, entre otros. De cara a 2026, la empresa estima que el procesamiento de material ya extraído -38 millones de roca- requerirá la contratación de 700 trabajadores adicionales para generar 70 mil toneladas de concentrado de cobre.

El foro también abordó el desempeño del turismo, un sector clave para la economía coclesana. El experto en turismo Víctor Concepción Perén advirtió que, aunque Coclé sigue siendo un destino atractivo, la ocupación hotelera enfrenta presiones derivadas de la desaceleración económica y la reducción del consumo interno. Hoteles y pequeños hospedajes operan con márgenes ajustados, dependiendo cada vez más del turismo local y de fines de semana largos.

Víctor Concepción, gerente general de The Buenaventura Golf & Beach Resort.

Concepción Perén señaló que la provincia mantiene ventajas competitivas en playas, turismo rural y experiencias culturales, pero insistió en la necesidad de mayor promoción y articulación público-privada. “El turismo en Coclé no está detenido, pero necesita impulso y planificación para sostener el empleo”, afirmó.

Los expositores coincidieron en que tanto la minería como el turismo tienen efectos directos sobre el empleo, el comercio y los servicios. En una provincia donde la informalidad y el desempleo siguen siendo retos centrales, los panelistas vieron como positivo reactivar estos motores productivos para mejorar la economía en este 2026.