Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva fecha para las agroferias que se realizarán en diferentes puntos del país.

Las agroferias estarán disponibles al público este miércoles 20 de agosto, a partir de las 8:00 a. m.

Estos son los puntos de venta:

Veraguas: Agencia del IMA de Soná, corregimiento de Soná cabecera.

Casa Comunal de El Pilón, distrito de Montijo.

Panamá: Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

Chiriquí: Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé.

Panamá Oeste: Casa Cultural de Ollas Abajo, corregimiento de Los Díaz, distrito de La Chorrera.

Los Santos: Cancha Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas.

Herrera: Terrenos de la feria de San Sebastián de Ocú, corregimiento de Ocú cabecera.

Las agroferias abrirán sus puertas a partir de las 8:00 a. m., y el IMA recomienda a los visitantes portar su cédula y una bolsa reutilizable para agilizar sus compras.