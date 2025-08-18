Panamá, 18 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    mercado agrícola

    Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto
    Las agroferias empiezan a partir de las 8:00 a. m. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva fecha para las agroferias que se realizarán en diferentes puntos del país.

    Las agroferias estarán disponibles al público este miércoles 20 de agosto, a partir de las 8:00 a. m.

    Estos son los puntos de venta:

    Veraguas: Agencia del IMA de Soná, corregimiento de Soná cabecera.

    Casa Comunal de El Pilón, distrito de Montijo.

    Panamá: Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

    Chiriquí: Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé.

    Panamá Oeste: Casa Cultural de Ollas Abajo, corregimiento de Los Díaz, distrito de La Chorrera.

    Los Santos: Cancha Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas.

    Herrera: Terrenos de la feria de San Sebastián de Ocú, corregimiento de Ocú cabecera.

    Las agroferias abrirán sus puertas a partir de las 8:00 a. m., y el IMA recomienda a los visitantes portar su cédula y una bolsa reutilizable para agilizar sus compras.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más