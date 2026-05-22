Agua y sostenibilidad: los desafíos que enfrentará la próxima administradora de la ACP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El agua, la sostenibilidad y los nuevos proyectos logísticos serán algunos de los principales retos que enfrentará Ilya Espino de Marotta al asumir la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), según el exadministrador Jorge Luis Quijano.

Quijano aseguró que el tema más urgente para la ACP sigue siendo garantizar el recurso hídrico frente a las sequías cada vez más intensas. Por eso, considera especialmente acertado que Espino de Marotta llegue al cargo precisamente cuando lidera el proyecto del embalse de río Indio.

“La sangre del Canal es el agua”, afirmó.

A su juicio, ese proyecto no solo será clave para asegurar el funcionamiento de la vía interoceánica, sino también para mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas mediante nuevas inversiones. Incluso advirtió que un eventual fortalecimiento del fenómeno de El Niño podría volver a poner presión sobre las operaciones del Canal.

“No hay que quitarle la dinámica que lleva en este momento; al contrario, digo yo, tratar de ver cómo se puede acelerar un poco”, señaló.

El exadministrador también mencionó otros desafíos que quedarán sobre la mesa para la nueva administración, entre ellos proyectos vinculados a puertos, gasoductos y nuevas inversiones logísticas. Sin embargo, aclaró que muchos de esos planes todavía están en etapas preliminares y deberán analizarse cuidadosamente desde el punto de vista técnico y financiero.

En materia internacional, destacó que Espino de Marotta llega con una ventaja importante: ya es una figura respetada dentro del sector marítimo global. Sobre la neutralidad del Canal, insistió en que el tema está claramente definido en los tratados y que ella conoce perfectamente cómo manejarlo.

Respecto al proceso de selección, Quijano señaló que históricamente cada escogencia de administrador ha seguido mecanismos distintos y que, en esta ocasión, la junta directiva recurrió nuevamente a una firma especializada para identificar candidatos locales e internacionales.

Indicó que, según lo informado públicamente, alrededor de 100 perfiles fueron evaluados antes de llegar a la etapa final. Aunque reconoció que desconoce detalles internos de la deliberación, sostuvo que la elección refleja una evaluación cuidadosa de los aspirantes.

Quijano considera como “correcta” la designación de Espino de Marotta como próxima administradora de la vía interoceánica. Para él, llega al cargo con una combinación poco común: experiencia técnica, conocimiento operativo, cercanía con los trabajadores y reconocimiento internacional.

Ilya Espino de Marotta (centro), luego de su designación como administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Anel Asprilla

“Me siento muy emotivo viendo que una persona con quien trabajé tantos años muy de cerca haya logrado el puesto de administradora”, expresó. Recordó que Espino de Marotta ingresó a la entidad en 1985 y, desde entonces, ocupó posiciones en diseño industrial, contabilidad, dragados, ingeniería y operaciones marítimas, acumulando una experiencia que, a su juicio, la convierte en una figura “bien redondeada” para liderar la institución.

Destacó especialmente el papel que desempeñó durante la ampliación del Canal. Cuando Quijano asumió como administrador en 2012, Espino de Marotta quedó liderando la fase final del megaproyecto, uno de los desafíos de infraestructura más complejos en la historia reciente del país.

Más adelante, en 2019, fue designada para supervisar toda la operación del Canal, incluyendo la relación con seis sindicatos y el contacto directo con clientes internacionales. “Era como la última parte que le faltaba para redondearse totalmente”, explicó.

Según el exadministrador, esa experiencia le permitió desarrollar una relación cercana con las navieras y entender de primera mano las necesidades de los clientes, un aspecto que considera indispensable para quien esté al frente de la ACP.

“Una persona con mucha versatilidad, carisma y mucho compromiso”, sostuvo.