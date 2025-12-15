Panamá, 15 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Impacto en los viajes

    Air Europa amplía al 31 de diciembre la suspensión de operaciones con Venezuela

    EFE
    Air Europa amplía al 31 de diciembre la suspensión de operaciones con Venezuela
    Personas observan una pantalla con la programación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetia (Venezuela). EFE/ Ronald Pena R

    La aerolínea española Air Europa también amplió hasta el 31 de diciembre la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, inicialmente cancelados hasta el día 19.

    La compañía española informó en su cuenta de X de esta nueva suspensión, con la que la que se suma a las aerolíneas Iberia y Plus Ultra, que ya habían anunciado la cancelación de las operaciones hacia o desde Venezuela hasta, al menos, el próximo 31 de diciembre.

    Air Europa explica en su web que los pasajeros que tengan vuelos hacia o desde Caracas en enero de 2026 pueden también cambiar sus billetes de forma gratuita hasta el 31 de marzo del año próximo.

    La tensa situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur llevaron a las autoridades aeronáuticas norteamericanas a recomendar no sobrevolar esas áreas y también la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) emitió una advertencia en el mismo sentido, que, por el momento, está vigente hasta final de mes.

    Las tres compañías que operan entre España y Venezuela tienen suspendida su licencia por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía).

    La crisis de conectividad aérea en Venezuela se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba. Leer más