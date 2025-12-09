Panamá, 09 de diciembre del 2025

    ESPACIO AÉREO

    Air Europa no volará a Venezuela al menos hasta el 19 de este mes y Plus Ultra hasta el 31

    EFE
    Imagen de archio de un avión de Air Europa. EFE/ Juan Pablo Pino

    La aerolínea Air Europa ha ampliado desde el día 12 hasta el 19 de diciembre la suspensión de operaciones entre Madrid y Caracas, y Plus Ultra no conectará directamente con Venezuela al menos hasta el día 31, hasta cuando la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) recomienda no volar.

    Air Europa sigue analizando la situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur por la tensa situación entre Venezuela y Estados Unidos con un fuerte despliegue militar norteamericano, según fuentes de la compañía española.

    Plus Ultra aseguró a EFE este martes que no operará directamente entre Madrid y la isla de Tenerife con Caracas al menos hasta últimos de mes. Esta aerolínea también española ha habilitado un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) desde este miércoles, y permitirá a sus clientes enlazar con Caracas por medio de la compañía Laser.

    Hasta ahora, Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines mantienen sus itinerarios suspendidos y no tienen concesión de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

    Pese a esa suspensión, entre las españolas, Iberia anunció que no volará hasta, al menos, el 31 de diciembre, igual que hace ahora Plus Ultra, y Air Europa mantiene la suspensión hasta el día 19.

    A últimos de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”, en medio de un tensión creciente entre ambos países.

    No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según explicó entonces a los medios la portavoz del sindicato español de controladores aéreos USCA, Susana Romero.

    EFE

    Agencia de noticias


