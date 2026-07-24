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    Viajes

    Air France abrirá vuelos de temporada entre las islas de Guadalupe y Panamá desde diciembre de 2026

    La aerolínea operará dos vuelos semanales entre Pointe-à-Pitre en las antillas francesas y el Aeropuerto Internacional de Tocumen entre diciembre de 2026 y marzo 2027.

    Katiuska Hernández
    Air France abrirá vuelos de temporada entre las islas de Guadalupe y Panamá desde diciembre de 2026
    La operación a la isla del Caribe desde Panamá se realizará con el avión A320 de Air France que ya opera en algunos destinos del Caribe. Cortesía

    La aerolínea Air France ampliará su red de destinos en el Caribe con el lanzamiento de una nueva ruta estacional entre Pointe-à-Pitre, en las islas de Guadalupe, en las antillas francesas y Ciudad de Panamá, que estará disponible durante la temporada de invierno en el hemisferio norte 2026/27.

    La aerolínea iniciará las operaciones el 11 de diciembre de 2026 y mantendrá el servicio hasta el 5 de marzo de 2027, con dos vuelos semanales operados en aeronaves Airbus A320, de acuerdo con la programación publicada por la compañía.

    Air France abrirá vuelos de temporada entre las islas de Guadalupe y Panamá desde diciembre de 2026
    Aeropuerto Internacional de Pointe-à-Pitre.

    Los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Pointe-à-Pitre los lunes y viernes a las 4:30 p.m., llegando al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 6:55 p.m.. En sentido inverso, despegarán desde Panamá los martes y sábados a las 9:00 a.m., con llegada a Guadalupe a la 1:05 p.m.

    Air France abrirá vuelos de temporada entre las islas de Guadalupe y Panamá desde diciembre de 2026
    Islas Guadalupe, las antillas francesas en el Caribe.

    Air France opera cinco vuelos directos por semana desde París y combina con su aliado KLM las rutas entre Panamá y Ámsterdam, en Holanda. KLM opera en total 10 vuelos semanales a Panamá.

    La aerolína también tiene acuerdos de código compartido con Copa Airlines por lo que los pasajeros desde las islas Guadalupe pueden optar por otros destinos en el continente americano desde Panamá.

    La nueva conexión convierte a Panamá en un nuevo enlace directo con el Caribe francés.

    El archipiélago de las islas de Guadalupe está integrado por Basse-Terre y Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes y La Désirade.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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