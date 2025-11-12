Air France–KLM ampliará operaciones en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El grupo aéreo Air France–KLM aumentará la frecuencia de vuelos hacia Panamá, al pasar de 7 a 10 operaciones semanales de KLM, mientras que Air France mantendrá cinco vuelos por semana desde París. En conjunto, el país contará con 15 vuelos directos semanales hacia Europa con ese grupo de aerolíneas.

Así lo confirmó Noud Duyzings, vicepresidente senior para Europa y América Latina del grupo Air France–KLM, durante una visita a Panamá, donde destacó la relevancia del país dentro de la estrategia regional de la compañía.

“Panamá para nosotros es extremadamente importante. Ya llevamos 15 años operando aquí. Con la ampliación de KLM a 10 vuelos semanales, y cinco de Air France, ofrecemos 15 frecuencias entre Panamá y Europa, conectando el país con 172 destinos en África, Europa y Asia a través de nuestros hubs en Ámsterdam y París”, explicó Duyzings en entrevista con La Prensa.

El ejecutivo destacó que el incremento de vuelos responde al crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros entre ambas regiones y a la demanda del mercado tanto de negocios como de turismo.

“Vemos un crecimiento de entre 3% y 4% anual en pasajeros. En temporada alta, como enero y febrero, hay suficiente demanda para aumentar frecuencias y fortalecer la conectividad entre Europa, Panamá y Sudamérica”, detalló.

Noud Duyzings, vicepresidente senior para Europa y América Latina del grupo Air France–KLM. LP/Katiuska Hernández

Según las cifras de operaciones divulgadas por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, entre enero y septiembre de 2025 se movilizaron 15.49 millones de pasajeros entre todas las aerolíneas. En ese periodo, el grupo KLM–Air France transportó un total de 282,124 pasajeros, lo que representa aproximadamente el 1.82% del tráfico total del principal aeropuerto panameño. De ese total, Air France movilizó 106,068 pasajeros en 9 meses, mientras que KLM registró 176,056 viajeros en ese período.

Panamá, pieza clave para el crecimiento en América Latina

El crecimiento en Panamá forma parte de una estrategia regional que incluye países como Colombia, Brasil y Argentina.

“América Latina, con sus 450 millones de habitantes, tiene un gran potencial. Panamá es crucial para nosotros por su conectividad y su ambiente de negocios estable. Continuaremos invirtiendo aquí”, afirmó Duyzings.

También se refirió al debate regional sobre nuevas tasas e impuestos aeroportuarios, un tema que preocupa a la industria.

“Vemos aumentos en tarifas e impuestos en varios países. Si esos recursos se usan para mejorar aeropuertos o proyectos de descarbonización, los apoyamos. Pero si son solo medidas recaudatorias, pueden afectar la competitividad del sector”, advirtió.

Equilibrio en el flujo de pasajeros

Duyzings destacó que, tras 15 años de operaciones en Panamá, el mercado ha alcanzado una madurez notable.

“Antes veíamos más europeos viajando a Panamá, pero ahora los vuelos están equilibrados: 50% de pasajeros son latinoamericanos y 50% europeos. Eso muestra la madurez y atractivo del mercado panameño”, afirmó.

Noud Duyzings, vicepresidente senior para Europa y América Latina del grupo Air France–KLM destacó el crecimiento del movimiento de pasajeros desde y hacia Panamá y Europa.

Con la ampliación de frecuencias y nuevas alianzas, el grupo espera seguir conectando a Panamá con el mundo “de manera responsable y sostenible”.

Alianza y promoción

El grupo mantiene una alianza estratégica con Copa Airlines, que permite a los pasajeros europeos conectar desde el Hub de las Américas hacia múltiples destinos de América Latina.

“Copa es un socio de largo plazo y un gran aliado en la región. Conectamos a muchos pasajeros europeos con destinos más pequeños en América del Sur. También estamos explorando oportunidades para que más viajeros se queden en Panamá y disfruten un stopover antes de continuar su viaje”, señaló Duyzings.

Air France y KLM usan la terminal 2 de Tocumen. LP/Elysée Fernández

En esa línea, Air France–KLM trabaja en conjunto con Promtur Panamá en un nuevo acuerdo de promoción turística, con el objetivo de atraer más visitantes europeos al país.

“Promtur es un aliado muy importante para promover Panamá como destino. Tuvimos acuerdos previos con ambas aerolíneas y estamos trabajando en un nuevo convenio que esperamos concretar el próximo año”, afirmó Marie-Noelle Landázuri, gerente comercial de Air France y KLM para Ecuador y Panamá.

Nota: Esta información fue actualizada el 13 de noviembre a las 4:27 p.m. para incluir una fotografía y datos del Aeropuerto Internacional de Tocumen.