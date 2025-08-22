Panamá, 22 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Mercado laboral

    Alcalde Mayer Mizrachi anuncia la segunda feria de empleo; conozca los detalles

    Katiuska Hernández
    Fotografía de la primera feria de empleo que se realizó el pasado mes de julio. Isaac Ortega

    La Alcaldía del Distrito de Panamá realizará la segunda feria de empleo, enfocada en plazas de trabajo para la temporada de navidad y fin de año, cuando las empresas suelen elevar la contratación de personal.

    Así lo anunció el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, al señalar que se trata de Empleo 2.0 que ofertará por encima de 7 mil plazas de trabajo en distintos sectores económicos.

    La feria se realizará de forma presencial el 6 de septiembre desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en el Panama Convention Center.

    Sostuvo que han confirmado la particiáción de 100 empleos que tendrán habilitados espacios para entrevistas directas con las personas que deseen postularse.

    Con Empleo 2.0 estamos garantizando no solo contrataciones inmediatas, sino también el acceso a nuevas herramientas para el crecimiento profesional de nuestra gente”, afirmó Mizrachi a través de un video publicado en las redes sociales de la alcaldía.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


