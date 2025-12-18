Panamá, 18 de diciembre del 2025

    ACTO PÚBLICO

    Alcaldía de San Miguelito desiste de prórroga y mantiene la licitación de basura para el 19 de diciembre

    José González Pinilla
    Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

    Tras una reunión sostenida con representantes del distrito de San Miguelito, la alcaldesa Irma Hernández desistió de su propuesta de prorrogar hasta el 18 de febrero de 2026 la licitación para el servicio de recolección de basura.

    A través de un comunicado, Hernández informó que, tras alcanzar un “consenso” con el Consejo Municipal, se decidió mantener la fecha de apertura de propuestas para el viernes 19 de diciembre de 2025, “conforme al cronograma” establecido.

    Esta decisión —indicó— busca reafirmar el “compromiso institucional con la transparencia, el respeto a los procedimientos y el fortalecimiento de la confianza en los procesos públicos”.

    El pasado martes 16 de diciembre, durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Miguelito, la alcaldesa había anunciado que se prorrogaría por tercera vez la licitación pública para la concesión de la gestión integral de residuos sólidos urbanos —recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final— del distrito, cuyo monto de referencia es de 315.2 millones de dólares.

    Alcaldía de San Miguelito.

    En ese momento explicó que la decisión de extender el proceso obedecía a adecuaciones realizadas al pliego de cargos y al objetivo de propiciar la participación del mayor número posible de empresas interesadas.

    Detalló que se introdujeron ajustes para que el pliego “se adapte mejor a la realidad del modelo del distrito y a sus necesidades, pero también a la realidad del mercado”. Añadió que, por ejemplo, se redujeron algunos requisitos tecnológicos al considerar que incluían factores inalcanzables para muchas empresas.

    De inmediato, algunos representantes de corregimientos manifestaron su preocupación y solicitaron a Hernández que se realizara el acto público el 19 de diciembre, tal como se había acordado semanas antes.

    Expresaron que el distrito enfrenta actualmente una seria crisis en la recolección de desechos, situación que se agrava en el mes de diciembre debido a las fiestas de fin de año.

    Además, señalaron que la empresa concesionaria actual, Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), ha disminuido la frecuencia del servicio cuando resta menos de un mes para la finalización del contrato de concesión.

    José González Pinilla

    Editor


