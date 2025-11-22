Alerta de Estados Unidos sobre vuelos a Venezuela: qué impacto tiene para las aerolíneas y los pasajeros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estados Unidos emitió un Notam —un aviso oficial para aviadores— a través de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), en el que advierte sobre riesgos de seguridad para los vuelos que entren, salgan o sobrevuelen la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM), que corresponde al espacio aéreo de Venezuela.

El aviso, vigente desde el 21 de noviembre de 2025 hasta el 19 de febrero de 2026, señala un aumento de la actividad militar y un deterioro de la situación de seguridad en territorio venezolano y sus alrededores.

La medida aplica a todas las altitudes y pide a los operadores extremar precauciones, además de requerir una notificación previa de 72 horas a la FAA para vuelos planificados bajo su jurisdicción. Pero no prohíbe los vuelos.

Plataforma de vuelos https://www.flightradar24.com/

El contexto regional también pesa sobre esta alerta. Desde agosto, tropas de Estados Unidos han reforzado su presencia en el Caribe como parte de operaciones contra el narcotráfico, en las que han interceptado y neutralizado más de una veintena de lanchas con presunta droga.

A este despliegue se sumó, la semana pasada, la llegada del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de la flota estadounidense, lo que incrementa la actividad militar en la zona y eleva los riesgos operacionales para la aviación civil en rutas cercanas a Venezuela.

Algunas medidas por parte de aerolíneas que operan en el área del Caribe es desviarse más al norte para llegar a su destino y no pasar por las coordenadas de Venezuela. Otras han optado por realizar los cambios de los tripulantes y pernoctar las aeronaves en otros destinos distintos a Venezuela, aunque mantienen operaciones a ese país en el caso de TAP .

¿Qué implica para las aerolíneas comerciales?

Las operaciones aéreas comerciantes desde y hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía se han mantenido de forma regular este sábado, salvo los vuelos de Avianca y Gol que fueron cancelados para el día de hoy.

Según la plataforma aeronáutica flightradar24.com para este sábado 22 de noviembre, el vuelo AV142 de la aerolínea Avianca que cubre la ruta entre Bogotá y Caracas previsto para las 10 de la mañana fue cancelado, al igual que G37210 de la aerolínea GOL de Brasil que cubría la ruta Manaos hasta Caracas para este sábado, la particularidad de esta operación es que llegaba en la noche y Venezuela impuso una restricción de vuelos entre las 11:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m.. En la programación del domingo 23 de noviembre ambos vuelos siguen programados en este momento en las plataformas de rastreo de las aerolíneas.

Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, área de embarque. Cortesía.

En el caso de los dos vuelos que opera este sábado la aerolínea Copa Airlines entre Panamá y Caracas, la programación se mantiene sin variaciones. El vuelo CM224 partió del Aeropuerto Internacional de Tocumen este sábado a las 8:59 a.m. y se estima aterrice en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 12:18 p.m.. Igualmente, el vuelo CM223 para el mismo destino está programado para salir de Tocumen a las 11:36 a.m. y llegada sobre las 3 de la tarde a Maiquetía.

Los vuelos de retorno de Venezuela a Panamá de Copa Airlirnes el CM222 y el CM225 también operarán de forma normal según el informe de estatus de vuelos en el portal de esta aerolínea.

Vuelo CM224 de Copa Airlines en ruta hacia Caracas, a las 10:32 a.m. de este sábado 22 de noviembre. Captura de foto en flightaware.com

Mientras que las aerolíneas europeas hasta este sábado mantienen sus operaciones regulares a Venezuela. Los vuelos de Iberia, PlusUltra y TAP salieron sin contratiempo el viernes desde Madrid las dos primeras aerolíneas y de Lisboa en el caso de TAP. Estos vuelos están previstos que aterricen entre las 4:00 p.m. de este sábado y las 6:00 p.m. en Caracas. Igualmente está programada la salida del vuelo de Air Europa para llegar en la noche de este sábado a Maiquetía.

Vuelo de Iberia 191 en ruta hacia Caracas este sábado 22 de noviembre de 2025. Captura de flightaware.com.

Otras aerolíneas internacionales que están operando este sábado con normalidad son Turkish que hace escala en la Habana y luego viaja a Caracas y Wingo desde Bogotá.

En la flightradar24.com también se identifican para este sábado vuelos de las aerolíneas venezolanas Laser, Rutaca, Avior y Conviasa para vuelos domésticos.

Para el día domingo 23 de noviembre la aerolínea Latam Airlines, suspendió el vuelo LA4404 entre Bogotá y Caracas. Sin embargo se mantienen en programación vuelos de Avianca, Wingo, Turkish, PlusUltra y AirEuropa en cuando a aerolíneas internacionales.

Expertos del sector aeronáutico indican que las empresas de aviación deben analizar que la alerta de Estados Unidos, aunque la medida no prohibe los vuelos desde y hacia Venezuela, podría tener alguna repercusión en caso de que suceda algun percance por el tema de la cobertura de seguros dependiendo de las pólizas contra riesgos.

“Siempre y cuando no se declare el área en estado de guerra no hay ningún problema con la cobertura de seguros de las aeronaves. En la mayoría de las polizas de aviación se hace una declaración expresa sobre los países donde hay cobertura”, explicó un experto de la industria aseguradora dedicada a la cobertura de aeronaves.

Hay pólizas específicas para la cobertura de guerra y en este caso no se ha declarado un evento de esta naturaleza.

Los agentes de viaje recomiendan a los pasajeros que tengan vuelos a Venezuela mantenerse en comunicación con sus propias agencias o directamente con las aerolíneas para estar informados sobre cualquier cambio en vuelos o itinerarios.