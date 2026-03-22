Alerta en los bancos por fraudes electrónicos: cómo protegerse de robos y estafas

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los intentos de fraude contra los clientes bancarios superaron los $125 millones en 2025, mientras las pérdidas rondan los $20 millones. Se cálcula que semanalmente las entidades financieras reciben más de 3,300 ataques de ciberseguridad. Conozca cómo proteger su dinero.

La creciente ola de fraudes electrónicos mantiene en alerta al sistema bancario panameño, que ha intensificado sus medidas de seguridad para frenar estafas antes de que impacten a los clientes.

Según datos de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en 2025 se detectaron intentos o sospechas de fraude por unos 125 millones de dólares, de los cuales alrededor de $20 millones se concretaron en distintos casos.

El superintendente de bancos de Panamá, Milton Ayón, advirtió sobre la dimensión del problema en materia de ciberseguridad y señaló que, aunque el impacto efectivo fue limitado, de haberse materializado en su totalidad habría representado el 4.2% de las ganancias del centro bancario en 2025.

Los reportes de los bancos revelan un aumento de los intentos de fraudes electrónicos.

El presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Ernesto Antonio Boyd García de Paredes, advirtió que los ciberataques contra el sistema financiero no solo continúan, sino que van en aumento, lo que representa un reto creciente para la protección de los clientes y sus ahorros. Señaló que estas amenazas son cada vez más sofisticadas y que muchas veces las personas resultan vulnerables sin ser plenamente conscientes del riesgo.

El presidente de la junta directiva de la Asociación bancaria de Panamá, Ernesto Boyd, alertó sobre el aumento de los ciberataques y fraudes en la banca. https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/LOHXrxmIZa — La Prensa Panamá (@prensacom) March 19, 2026

Destacó que los ataques están dirigidos principalmente al sistema bancario porque allí se concentran los recursos de los clientes. “Al final del día, el objetivo es el dinero de las personas”, afirmó, al tiempo que reconoció que muchas estafas se concretan cuando los usuarios caen en esquemas como el phishing, que es una forma de suplantación de identidiad, u otras modalidades de engaño.

El eslabón más vulnerable: el usuario

Pese a los avances tecnológicos, los expertos coinciden en que la mayoría de los fraudes no ocurre por fallas en los sistemas, sino por errores humanos. “En la mayoría de los casos, el delincuente no rompe el sistema: convence al usuario”, advirtió Xavier Carrera Mackenzie, presidente de la Comisión de Seguridad de la Información y Ciberseguridaddel gremio bancario.

Entre los errores más comunes están compartir códigos de verificación, confiar en llamadas que simulan ser del banco, hacer clic en enlaces sospechosos o utilizar contraseñas débiles. También se suman prácticas de riesgo como conectarse a la banca en línea desde redes Wi-Fi públicas o no revisar con frecuencia los movimientos de sus cuentas.

Más ataques, más sofisticados

El panorama se vuelve más complejo con el aumento de ciberataques en el país. Eli Faskha, experto en ciberseguridad, señala que una organización promedio en Panamá recibe cerca de 2,600 ataques semanales, mientras que el sector bancario puede enfrentar hasta 3,300 ataques por semana, principalmente a través de bots, ransomware y robo de información.

Además, los ataques ya no solo buscan bloquear sistemas, sino robar datos para explotarlos posteriormente, lo que incrementa el riesgo para los usuarios y las instituciones.

¿Cómo protegerse? Claves prácticas

Ante este escenario, los especialistas insisten en que la prevención es compartida. Estas son algunas medidas clave para reducir el riesgo:

No compartir nunca códigos, contraseñas ni datos personales

Activar alertas de movimientos, accesos y transacciones

Usar contraseñas únicas y seguras

Evitar enlaces y acceder siempre desde la app oficial o escribiendo la dirección

Revisar las cuentas con frecuencia

Desconfiar de mensajes o llamadas urgentes

Las señales de alerta también son claras: solicitudes de datos, mensajes alarmistas, enlaces falsos, accesos desde dispositivos desconocidos o movimientos no reconocidos, incluso si son montos pequeños.

Si ya fue víctima, actúe de inmediato

En caso de fraude, el tiempo es determinante. Los expertos recomiendan bloquear de inmediato tarjetas o cuentas, cambiar contraseñas, contactar al banco, revisar todos los movimientos y documentar lo ocurrido. “Mientras más rápido se reporte, mayor es la posibilidad de recuperar el dinero”, enfatizan.

¿Qué están haciendo los bancos para prevenir los fraudes?

En este contexto, los bancos indican que han fortalecido sus sistemas con monitoreo de transacciones las 24 horas, bloqueos automáticos ante movimientos inusuales, confirmaciones adicionales para operaciones sospechosas y alertas inmediatas a los usuarios. “El objetivo es ganar tiempo para que el cliente pueda reaccionar antes de que el fraude avance”, explicó Xavier Carrera Mackenzie.

Durante el VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, la ABP lanzó la campaña nacional “Pérate”, una iniciativa conjunta de 39 bancos que busca cambiar el comportamiento de los usuarios frente a posibles fraudes. El mensaje es claro: detenerse antes de compartir datos, hacer clic en enlaces o realizar transferencias bajo presión.