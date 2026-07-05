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    Ciberseguridad

    Alertan sobre presunta filtración de documentos de entidades públicas debido a ciberataque

    Katiuska Hernández
    Alertan sobre presunta filtración de documentos de entidades públicas debido a ciberataque
    Imagen ilustrativa sobre ciberseguridad y filtración de datos. iStock

    Un nuevo ciberataque habría expuesto información de varias instituciones públicas de Panamá.

    +info

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    Así fue alertado en el Canal de Inteligencia de Amenazas Compartidas, que reportó que un actor malicioso habría puesto a la venta o divulgado una colección de documentos presuntamente vinculados con diversas entidades gubernamentales de Panamá.

    De acuerdo con el anuncio, el conjunto de archivos incluiría registros de entidades contratantes, órdenes de compra, datos de proveedores, facturas, informes de adquisiciones, actas de reuniones, documentos de aprobación y otra documentación relacionada con procesos de contratación pública.

    Alertan sobre presunta filtración de documentos de entidades públicas debido a ciberataque
    Aviso de ciberseguridad.

    La publicación hace referencia específica a archivos presuntamente asociados con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

    Hasta el momento, no se ha precisado el volumen de información comprometida, la fecha en que habría ocurrido la supuesta extracción de los documentos ni si los archivos contienen datos personales, financieros o estratégicos.

    La Prensa consultó a la Autoridad de Innovación Gubernamental, quienes indicaron que estarían dado detalles del incidente.

    No es la primera vez que documentos públicos quedan expuestos, anteriormente se han reportado filtraciones de tatos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y otros ciberataques e intentos de vulneración de la seguridad informática en la Caja de Seguro Social (CSS), en la Plataforma “Panamá Emprende”; en entidades como el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la cuenta de Instagram de la Contraloría General entre otros incidentes.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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