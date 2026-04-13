Alta demanda del subsidio de combustible satura la plataforma en su arranque

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La AIG pide paciencia mientras optimiza el sistema; el beneficio inicia el 15 de abril con una inversión de $15 millones mensuales

Hasta la tarde este lunes 13 de abril, más de 25,000 transportistas han completado su registro en la plataforma Panamá Conecta para acceder al subsidio de combustible, con un sistema que aún sigue optimizándose, señaló Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Fábrega explicó a La Prensa que los picos de registros han generado congestión en la plataforma, ocasionando que algunos usuarios experimenten bloqueos o congelamiento del sistema. Por ahora, más del 66% de los usuarios que se esperan están registrados.

“Es un tema de volumen”, afirmó Fábrega. “Les pedimos paciencia. Si el sistema se queda congelado, intenten más tarde”, dijo, haciendo un llamado a la comprensión de los usuarios mientras el equipo trabaja para optimizar la infraestructura.

Adolfo Fábrega, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Carlos Vidal

El proceso de registro requiere que los transportistas creen un usuario en Panamá Conecta, un procedimiento que será útil para realizar otros trámites gubernamentales en el futuro. Los transportistas deberán ingresar datos como la información del propietario del vehículo, número de placa y los nombres de los conductores asignados al auto.

El registro también incluye la validación de documentos, como la cédula de identidad y el estado de pago del vehículo con la Autoridad de Tránsito, que debe estar paz y salvo.

En este sentido, Fábrega aclaró que el sistema se toma un tempo para esta validación, por lo que el trámite se mantendrá con el indicativo de “en proceso”, hasta que sea aprobado.

Un subsidio vital para los transportistas

El subsidio, que empezará a aplicar este 15 de abril, tiene como objetivo aliviar el impacto del aumento de los precios del combustible. El gobierno ha establecido un presupuesto de 15 millones de dólares mensuales, con una duración estimada de 10 meses.

Los precios tope para los combustibles subsidiados son de $0.90 por litro de diésel, $0.88 por litro de gasolina de 91 octanos, y $1.00 por litro de gasolina de 95 octanos.

CORPRENSA// ELYSÉE FERNÁNDEZ//

Por el momento, este beneficio estará disponible para transportistas del sector colectivo (buses), selectivo (taxis) y colegiales, aunque la AIG ha informado que también se incluirán gradualmente los transportes de carga y pesca artesanal.

La medida busca evitar que el costo de la tarifa de transporte a los ciudadanos se vea afectado por los altos costos del combustible, reiteró Fábrega.

Transparencia y accesibilidad

El administrador de la AIG insistió en que la trazabilidad y la transparencia serán clave en el seguimiento de este subsidio. Asegura que se podrá acceder a toda la información sobre los beneficiarios y los montos destinados al subsidio, lo que permitirá verificar de manera pública el uso de los recursos.

Además, se desplegarán medidas para verificar la validez de la cédula o licencia del conductor y la placa del vehículo en las estaciones de servicio, al igual que en el proceso de distribución de combustible durante la pandemia, aunque “con varias mejoras”.

Fábrega instó a los transportistas a tener paciencia y seguir las instrucciones de la plataforma para garantizar su participación en el subsidio.

Aclaró que si el 15 de abril aún no se han podido registrar, podrán hacerlo después, ya que el registro continuará abierto para que los beneficiarios puedan acceder y lograr obtener el despacho del combustible subsidiado.