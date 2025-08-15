Panamá, 15 de agosto del 2025

    FONDOS PÚBLICOS

    Alumbrado navideño 2025: Disaroca Group lidera licitación de la Alcaldía

    José González Pinilla
    Alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi. Tomada de IG

    La empresa Disaroca Group, S.A. se perfila como la ganadora de la licitación impulsada por la Alcaldía de Panamá para el alumbrado navideño 2025 en distintos parques y en las principales avenidas de los corregimientos que conforman la capital.

    Una comisión evaluadora determinó que la compañía cumplió con los requisitos básicos establecidos en el pliego de cargos y obtuvo una calificación de 90 puntos.

    Por su parte, Optinework Inc., la segunda empresa que presentó oferta en el acto público, no cumplió con los requisitos exigidos, por lo que no fue calificada, según destacó la comisión.

    El precio de referencia del contrato es de $2.8 millones. Tanto Disaroca Group, S.A. como Optinework Inc. ofertaron el mismo monto.

    Licitación de alumbrado navideño.

    De acuerdo con el pliego de cargos, la empresa que resulte adjudicada deberá encargarse del servicio de alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones de iluminación navideña.

    El pasado 3 de junio, el Consejo Municipal autorizó al alcalde Mayer Mizrachi para proceder con la licitación.

    En años anteriores, Disaroca Group, S.A. ha estado a cargo de la decoración navideña en la capital.

    José González Pinilla

    Editor

