Amazon anuncia recorte de al menos 16,000 empleos, en su mayoría en Estados Unidos

Amazon ha anunciado una reducción de plantilla de 16,000 personas al menos, la mayoría en Estados Unidos, dentro de los cambios organizativos emprendidos por la compañía para fortalecer la organización y eliminar burocracia.

Fuentes cercanas a la compañía indicaron a EFE también que no habrá expedientes de regulación de empleo en España.

La primera fase se saldó en octubre de 2025 con otros 14,000 despidos.

Beth Galetti , vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, informó de esta nueva reducción de plantilla este miércoles en un comunicado interno de la compañía publicado en la web corporativa.

En este contexto, ofreció a los empleados de Estados Unidos 90 días para buscar un nuevo puesto laboral internamente.

Simultáneamente, mientras se aplican estos cambios, la compañía asegura que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera “cruciales” para el futuro.

Amazon ya anunció en octubre de 2025 que iba a reducir la plantilla corporativa en 14,000 personas para eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas de mayor impacto para los clientes.

La directiva ha negado que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses en Amazon.

Lo que se pretende, por el contrario, es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

El pasado octubre de 2025, la cadena CNBC ya hablaba de hasta 30,000 despidos en Amazon.

Los de octubre sí afectaron a España, donde hubo 920 salidas de trabajadores, con 28,000 empleados en el país. De ellos, 791 fueron despedidos en Barcelona y 129 en Madrid.