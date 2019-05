Las bolsas caen tras la amenaza de Trump de aplicar nuevos aranceles a China

Las bolsas asiáticas y europeas caían este lunes un día después de las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar el próximo viernes los aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares.

El presidente estadounidense anunció por sorpresa el domingo que quiere aumentar del 10% al 25% los aranceles a los productos chinos importados cada año a Estados Unidos, una medida que debería entrar en vigor el viernes.

Las bolsas asiáticas fueron las más afectadas y todas cerraron con fuertes caídas.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!