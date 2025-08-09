Panamá, 09 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Transporte marítimo y logística

    América Latina aumentará 7.9% en infraestructura portuaria en 2026, ¿y Panamá?

    Katiuska Hernández
    Maersk es uno de los principales usuarios del Canal y de los puertos panameños. LP/Archivo

    América Latina vive un momento histórico en el comercio marítimo, con un incremento en la cantidad de contenedores que se movilizan en los puertos. El dinamismo en el comercio internacional que se mueve por barcos está siendo resiliente frente a conflictos geopolíticos y tensiones con los aranceles.

    Una división de Maersk pagó 600 millones de dólares por el ferrocarril de PanamáDel barco al avión; Panamá recibe vuelos de Maersk Air Cargo: mueven salmón, flores y comercio electrónico Líder regional de Maersk: Panamá corre el riesgo de quedarse por fuera, urge elevar capacidad portuaria y ejecutar nuevos proyectos

    Antonio Domínguez, presidente para América Latina y el Caribe de la naviera Maersk, destacó esta semana que los volúmenes portuarios de la región crecieron 13.1% el año pasado, lo que equivale a 6.8 millones de Teus adicionales para totalizar los 58.9 millones de TEUs.

    Este repunte responde a una creciente demanda global de alimentos, productos refrigerados y mercancías latinoamericanas, impulsada en gran parte por el aumento del consumo en Asia y las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

    Domínguez, quien participó en un foro marítimo organizado por la plataforma Panorama Marítimo y Logístico, señaló que Brasil lidera este crecimiento con un aumento del 19.4%, equivalente a 2.3 millones de TEUs adicionales, alcanzando el límite de su capacidad en varios puertos clave, como Santos, que marcó un récord. Ese puerto de Brasil movilizó 5.5 millones de TEUs en 2024, 15% más que en 2023.

    Antonio Domínguez, presidente para América Latina y el Caribe de la naviera Maersk. LP/Alexander Arosemena.

    También destacaron los puertos de Río de janiero con 51% de crecimiento y Paranaguá con 27% de incremento.

    La costa oeste sudamericana también destaca, con un 16.3% de crecimiento, es decir, 2.4 millones de teus adicionales, motivado principalmente por exportaciones de frutas exóticas hacia mercados asiáticos.

    El tráfico en toda la costa oeste de Suramérica aumentó 10.8% para un total de 13.5 millones de Teus con incrementos en todos los países.

    Brasil movilizó en el año 2024 un total de 13.90 millones de TEUs.

    Domínguez expresó que este aumento de tráfico se enfrenta al reto de la capacidad portuaria.

    Barco de Maersk cruzando el Canal ampliado. Cortesía Maersk

    Advirtió que muchas terminales de la región operan cerca del 70% de ocupación, un nivel que pone presión sobre la eficiencia y limita el crecimiento. A nivel global, se proyecta que en 2025 se alcance una capacidad récord de 63 millones de TEUs, con inversiones portuarias creciendo al 7.9% anual.

    La región no se queda atrás: países como México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Honduras han anunciado más de 11,000 millones de dólares en proyectos para ampliar terminales y mejorar infraestructura.

    Inversiones portuarias por países

    En el caso de Panamá, Domínguez subrayó que la posición geográfica privilegiada “no es suficiente” si no se acompaña de acción.

    Señaló que el país tiene capacidad para duplicar su movimiento actual de 9 millones de TEUs hasta alcanzar los 20 millones, siempre que impulse las inversiones necesarias para competir con proyectos regionales que avanzan rápidamente. “Lo que queremos no es repartir lo que existe, sino hacer crecer la torta”, remarcó.

    El ejecutivo advirtió que la competencia es cada vez más intensa, con corredores intermodales en desarrollo que permitirán mover carga de Brasil a Asia en tiempos récord a través de Perú. “El momento de actuar es ahora”, insistió.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


