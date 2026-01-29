Panamá, 29 de enero del 2026

    Esperan autorización

    American Airlines anuncia su regreso a Venezuela

    El anuncio de American Airlines se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara este jueves 29 de enero la reapertura del espacio aéreo comercial con Venezuela, dando inicio al restablecimiento de las conexiones aéreas directas suspendidas desde 2019.

    Katiuska Hernández
    American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y, antes de suspender sus vuelos en marzo de 2019, era la mayor aerolínea estadounidense con presencia en el país. Archivo

    American Airlines anunció que planea reanudar vuelos diarios entre Estados Unidos y Venezuela, suspendidos desde 2019, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en anunciar formalmente su retorno al mercado venezolano, sujeto a la aprobación del gobierno de Estados Unidos y a evaluaciones de seguridad.

    La aerolínea informó que mantiene conversaciones con las autoridades federales y que trabajará de forma coordinada con organismos reguladores, socios sindicales y actores clave de la industria para garantizar que el reinicio de las operaciones se realice de manera segura.

    Según la compañía, el restablecimiento de la ruta permitirá atender viajes de negocios, turismo y desplazamientos por razones humanitarias, en un contexto en el que la conectividad aérea directa entre ambos países ha permanecido prácticamente inexistente durante los últimos años.

    “Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a Venezuela con Estados Unidos y estamos listos para renovar esa relación”, señaló Nat Pieper, director comercial de American Airlines, al destacar que el retorno facilitará la reunificación familiar y el intercambio comercial.

    American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y, antes de suspender sus vuelos en marzo de 2019, era la mayor aerolínea estadounidense con presencia en el país. La salida se produjo en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, así como por preocupaciones de seguridad y advertencias de viaje emitidas por el Departamento de Estado.

    Desde entonces, los pasajeros que necesitaban viajar entre ambos países debieron recurrir a rutas indirectas a través de terceros mercados, lo que encareció y limitó la conectividad.

    La aerolínea indicó que en los próximos meses ofrecerá más detalles sobre rutas, frecuencias y fechas de inicio, una vez se completen los procesos regulatorios y las evaluaciones de seguridad requeridas.

    American Airlines opera más de 6,000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países y es miembro fundador de la alianza oneworld. En 2026, la compañía celebrará su centenario de operaciones.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 29 de enero que el espacio aéreo comercial sobre Venezuela comenzará a reabrirse “desde hoy mismo”, tras una conversación con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

    Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que dio instrucciones al secretario de Transporte y a las autoridades involucradas, incluidos los estamentos militares, para que el proceso de reapertura permita restablecer gradualmente las conexiones aéreas comerciales entre ambos países.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


