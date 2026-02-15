AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima de Panamá aclaró que el buque Verónica III fue cancelado del registro nacional en diciembre de 2024, en medio de una ofensiva internacional de Estados Unidos, contra tanqueros vinculados a sanciones por transporte de crudo.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este 15 de febrero de 2026 que la nave Verónica III (IMO 9326055) no pertenece al Registro de Buques panameño, ya que fue cancelada de oficio desde el 11 de diciembre de 2024. La entidad precisó que, aunque en reportes internacionales el buque haya sido señalado como de bandera panameña, su inscripción dejó de estar vigente hace más de un año.

La aclaración surge luego de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciara la interceptación del petrolero en el océano Índico, al considerar que violaba el bloqueo impuesto a operaciones de crudo relacionadas con Venezuela y Cuba.

Según el Pentágono, la operación incluyó una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje, realizada sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (Indopacom).

Vista de los marines de Estados Unidos tomando control del Buque Verónica III. Cortesía Departamento de Guerra de Estados Unidos.

En un mensaje divulgado en la red social X y acompañado de un video de la operación, las Fuerzas Armadas estadounidenses indicaron que el buque intentó desafiar la “cuarentena” ordenada por el presidente Donald Trump.

“Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Las aguas internacionales no son un santuario”, señala el comunicado oficial.

De acuerdo con reportes internacionales, el Verónica III sería uno de los tanqueros sancionados que habrían intentado eludir las restricciones estadounidenses.

Desde diciembre de 2025, Washington aplica una cuarentena marítima sobre embarcaciones vinculadas al transporte de crudo venezolano fuera de los canales autorizados. Mientras tanto, la AMP reiteró que el buque no mantiene vínculo registral con Panamá desde diciembre de 2024.

Panamá depura registro

Entre finales de 2024 y 2025, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha intensificado el proceso de depuración del Registro Internacional de Buques, cancelando la inscripción de al menos 214 embarcaciones vinculadas a listas de sanciones internacionales o a incumplimientos normativos. Solo en marzo de 2025, la entidad anunció la cancelación de 107 buques, mientras que otros 18 se encontraban en trámite de baja conforme a los mecanismos establecidos en la legislación panameña.

Estas medidas forman parte de una estrategia de fortalecimiento del control y la reputación del registro panameño, considerado uno de los más grandes del mundo. Las cancelaciones responden principalmente a embarcaciones incluidas en listas de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos internacionales, en medio de un mayor escrutinio global sobre el uso de banderas para evadir restricciones comerciales y financieras.