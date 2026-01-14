AMP advierte a buques panameños sobre altos riesgos operativos en puertos de Ucrania tras ataque con dron

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un tanquero con bandera panameña fue impactado mientras estaba fondeado en Chornomorsk; un tripulante resultó herido y se encuentra estable.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reiteró a los buques inscritos en el Registro de Naves de Panamá la necesidad de extremar las medidas de seguridad y evitar la navegación por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov, ante el aumento de los riesgos operativos derivados del conflicto en la región.

El llamado se produce luego de que una nave tanquera de bandera panameña fuera alcanzada por un dron mientras se encontraba en el área de fondeo del puerto de Chornomorsk, Ucrania, incidente ocurrido el día 13 de enero de 2026.

Como consecuencia del ataque, un miembro de la tripulación resultó herido, fue atendido oportunamente y se encuentra en condición estable, informó la AMP mediante un comunicado oficial.

La administración marítima panameña señaló que, conforme al Aviso a la Marina Mercante (MMN) 03/2022, se mantiene la recomendación de no transitar ni operar en aguas de Ucrania y Rusia, debido a que el conflicto continúa generando impactos significativos, entre ellos restricciones operativas, cierres parciales y limitaciones en puertos estratégicos, lo que incrementa sustancialmente los niveles de riesgo para las embarcaciones comerciales.

En este contexto, la AMP instó a todos los buques panameños que permanezcan en aguas o puertos ucranianos a cumplir estrictamente con las medidas de precaución establecidas por el Gobierno de Ucrania. Entre ellas destacan la realización de evaluaciones de riesgo específicas para cada viaje, la revisión del plan de seguridad del buque, el mantenimiento de vigilancia permanente en el puente, controles estrictos de embarque y la verificación del correcto funcionamiento de los equipos contra incendios.

Asimismo, la Autoridad Marítima subrayó la importancia de mantener operativos el Sistema de Identificación Automática (AIS) y el sistema LRIT, con el fin de garantizar el monitoreo continuo de la posición de las naves en una zona considerada de alta amenaza.

La AMP reiteró que continuará dando seguimiento a la situación y proporcionando orientaciones a la flota panameña, en línea con su responsabilidad como ente rector del mayor registro de naves del mundo.

Para más información, la entidad puso a disposición el siguiente enlace oficial:https://www.panamashipregistry.com/document/ukrainian-and-russian-waters-in-the-black-sea-and-sea-of-azov/