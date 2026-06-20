Panamá, 20 de junio del 2026
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    Conflicto

    AMP confirma ataque a buque de bandera panameña en el mar Negro; se reporta un fallecido

    Henry Cárdenas P.
    AMP confirma ataque a buque de bandera panameña en el mar Negro; se reporta un fallecido
    Sede de la Autoridad Marítima de Panamá. Cortesía

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó este viernes que un buque de bandera panameña sufrió un ataque con drones en el mar Negro, lo que dejó un miembro de la tripulación muerto y otros dos heridos.

    “Ante estos hechos, la Autoridad Marítima de Panamá ha activado los protocolos correspondientes para recabar información oficial sobre lo sucedido y mantiene comunicación con las partes involucradas y las autoridades competentes, con el fin de verificar los detalles del incidente y conocer el estado de la tripulación”, informó la entidad, que también reportó que la nave logró continuar su travesía.

    No se informó el nombre de la embarcación ni la ruta que tenía trazada.

    La entidad indicó que ha recomendado a todos los buques de bandera panameña que tomen todas las medidas de seguridad necesarias y, de ser posible, eviten transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov.

    Esta ruta marítima está próxima a la zona de guerra entre Ucrania y Rusia.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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