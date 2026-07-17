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    INFORME

    AMP emite 2,319 licencias de marino en el primer semestre de 2026

    Yasser Yánez García
    AMP emite 2,319 licencias de marino en el primer semestre de 2026
    Pescadores artesanales. Archivo

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que durante el primer semestre de 2026 emitió 2,319 licencias de marino de aguas nacionales y capacitó a más de 3,600 personas en seguridad marítima, como parte de las giras que realiza en comunidades costeras e insulares del país.

    A través de un comunicado, la institución explicó que estos resultados corresponden a las Giras Nacionales de Emisión de Licencias, una iniciativa de la Dirección General de Gente de Mar para acercar sus servicios a pescadores, operadores de embarcaciones menores y otros trabajadores que dependen del mar como principal fuente de sustento.

    Según la AMP, el programa busca descentralizar los servicios marítimos y facilitar el acceso a la documentación requerida para ejercer actividades en aguas nacionales, además de promover una navegación más segura y ordenada.

    Antes de obtener la licencia, los participantes reciben capacitación en supervivencia en el mar, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, seguridad marítima, nomenclatura náutica y uso adecuado de equipos de seguridad. Luego, son evaluados para certificar sus competencias.

    La AMP adelantó que las giras continuarán durante el segundo semestre de 2026 con visitas a comunidades de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Guna Yala, Darién, Panamá, Panamá Oeste y Colón.

    Yasser Yánez García

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