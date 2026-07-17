AMP emite 2,319 licencias de marino en el primer semestre de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que durante el primer semestre de 2026 emitió 2,319 licencias de marino de aguas nacionales y capacitó a más de 3,600 personas en seguridad marítima, como parte de las giras que realiza en comunidades costeras e insulares del país.

A través de un comunicado, la institución explicó que estos resultados corresponden a las Giras Nacionales de Emisión de Licencias, una iniciativa de la Dirección General de Gente de Mar para acercar sus servicios a pescadores, operadores de embarcaciones menores y otros trabajadores que dependen del mar como principal fuente de sustento.

Según la AMP, el programa busca descentralizar los servicios marítimos y facilitar el acceso a la documentación requerida para ejercer actividades en aguas nacionales, además de promover una navegación más segura y ordenada.

Antes de obtener la licencia, los participantes reciben capacitación en supervivencia en el mar, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, seguridad marítima, nomenclatura náutica y uso adecuado de equipos de seguridad. Luego, son evaluados para certificar sus competencias.

La AMP adelantó que las giras continuarán durante el segundo semestre de 2026 con visitas a comunidades de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Guna Yala, Darién, Panamá, Panamá Oeste y Colón.