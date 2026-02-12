Panamá, 12 de febrero del 2026

    Bocas del Toro

    AMP inicia investigación tras accidente en Cayo Zapatilla, donde resultó herida una turista inglesa

    Henry Cárdenas P.
    Cayo Zapatilla, Bocas del Toro.

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que adelanta una investigación luego de que una turista de nacionalidad inglesa resultara herida en un accidente que ocurrió en días pasados en Cayo Zapatilla, provincia de Bocas del Toro.

    De acuerdo con la entidad, la investigación del incidente, que ocurrió el pasado 9 de febrero, es adelantada por la Dirección General de Marina Mercante.

    “Las diligencias se desarrollan conforme a las disposiciones establecidas en el Código para la Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades”, informó la AMP en un comunicado.

    Según el reporte de la AMP, la persona herida se encuentra recluida en un centro hospitalario de la localidad, donde fue trasladada y estabilizada tras haber sido impactada por una embarcación de pasajeros equipada con motor fuera de borda.

    La AMP hizo un llamado a los propietarios, operadores y capitanes de embarcaciones a extremar las medidas de seguridad, reducir la velocidad en áreas de fondeo y zonas recreativas, además de respetar estrictamente las señalizaciones marítimas.

    Asimismo, recomendó a los bañistas y a los usuarios de playas permanecer dentro de las áreas recreativas establecidas por las autoridades y mantener una actitud preventiva.

    La AMP da seguimiento a la evolución de la situación y reitera su compromiso con la seguridad de la vida humana en el mar.

