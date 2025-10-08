Panamá, 08 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SERVICIOS MARÍTIMOS

    AMP libera el mercado de venta de combustibles

    Wilfredo Jordán
    AMP libera el mercado de venta de combustibles
    El servicio de suministro de combustible a los buques lo hacen barcazas. El servicio es más movido en el lado Pacífico. Archivo

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dio un paso para dinamizar el sector marítimo al permitir que nuevas empresas entren a operar en el suministro de combustibles, lubricantes y derivados de petróleo a través de equipos flotantes, incluidas barcazas.

    La medida se oficializó con la Resolución ADM No. 125-2025, firmada el 7 de octubre por el administrador Luis Roquebert, y que deja sin efecto la restricción que existía desde 2019. Se refiere a la Resolución ADM NO. 224-2019 de 4 de octubre de 2019 que mantenía restringida la actividad.

    Con esta reapertura, las compañías interesadas podrán presentar solicitudes de licencias o inclusión de naves, promoviendo la competencia en un mercado estratégico para el país, señaló la AMP.

    Panamá, gracias a su posición geográfica y al tránsito constante de barcos por el Canal, concentra una alta demanda de servicios de suministro de combustible.

    La AMP asegura que busca hacer más transparente la adjudicación de licencias para esta actividad marítima; además de incentivar la competencia en este mercado que tiene como base la posición geográfica del país y la operación del Canal de Panamá, ruta que recorren cientos de barcos dedicados al comercio internacional generado una alta demanda por el servicio de suministro de combustibles en aguas panameñas.

    De acuerdo con los registros de la AMP, entre 2008 y 2018 se otorgaron 26 licencias para el suministro de combustibles, lubricantes y derivados de petróleo. Igualmente, entre 2010 y 2018 se registró la operación de 62 barcazas para prestar este servicio.

    Wilfredo Jordán

    Editor impreso

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin. Leer más
    • Juez niega solicitud a Bernardo Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado. Leer más