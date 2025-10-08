AMP libera el mercado de venta de combustibles

Exclusivo Suscriptores

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dio un paso para dinamizar el sector marítimo al permitir que nuevas empresas entren a operar en el suministro de combustibles, lubricantes y derivados de petróleo a través de equipos flotantes, incluidas barcazas.

La medida se oficializó con la Resolución ADM No. 125-2025, firmada el 7 de octubre por el administrador Luis Roquebert, y que deja sin efecto la restricción que existía desde 2019. Se refiere a la Resolución ADM NO. 224-2019 de 4 de octubre de 2019 que mantenía restringida la actividad.

Con esta reapertura, las compañías interesadas podrán presentar solicitudes de licencias o inclusión de naves, promoviendo la competencia en un mercado estratégico para el país, señaló la AMP.

Panamá, gracias a su posición geográfica y al tránsito constante de barcos por el Canal, concentra una alta demanda de servicios de suministro de combustible.

La AMP asegura que busca hacer más transparente la adjudicación de licencias para esta actividad marítima; además de incentivar la competencia en este mercado que tiene como base la posición geográfica del país y la operación del Canal de Panamá, ruta que recorren cientos de barcos dedicados al comercio internacional generado una alta demanda por el servicio de suministro de combustibles en aguas panameñas.

De acuerdo con los registros de la AMP, entre 2008 y 2018 se otorgaron 26 licencias para el suministro de combustibles, lubricantes y derivados de petróleo. Igualmente, entre 2010 y 2018 se registró la operación de 62 barcazas para prestar este servicio.