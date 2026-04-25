Potsa puede seguir operando debajo del puente de las Américas, mientras se resuelve proceso legal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La empresa presentó un recurso de reconsideración ante la AMP. Mientras se resuelve el proceso legal, se conoció que la autoridad no puede restringir el acceso al área concesionada, aunque recomendaron a los Bomberos suspender temporalmente las actividades por seguridad.

La empresa Panama Oil Terminals, S.A. (Potsa) podrá seguir operando tras la explosión e incendio que dejó un muerto y dos bomberos heridos -con quemaduras de primer y segundo grado- bajo el puente de las Américas, en el antiguo patio de tanques de combustible en Balboa.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió una resolución el pasado 7 de abril para rescindir la concesión que se había otorgado a esta empresa, sin embargo, esa medida queda sin efecto debido a la interposición de un recurso de reconsideración presentado por Potsa, según explicaron fuentes de la entidad.

Igualmente, la compañía aseguradora que funge como afianzadora de Potsa también interpuso un recurso de reconsideración y ambos se encuentran en análisis legal.

La decisión de permitir la operación se basa en lo establecido en la Ley No. 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general, la interposición de recursos legales suspende los efectos del acto administrativo impugnado, hasta tanto estos sean resueltos y la decisión quede en firme y ejecutoriada".

Incendio y explosión en el patio de tanques de Potsa debajo del puente de Las Américas. Archivo

Por tal motivo, durante esta etapa legal la AMP no puede restringir ni el acceso ni la operación. “La concesionaria puede continuar desarrollando las actividades autorizadas, siempre que estas cumplan estrictamente con la legislación aplicable, en particular en materia de seguridad en el manejo de hidrocarburos, normativas ambientales, sanitarias y aduaneras".

En tal sentido, se conoció que la AMP no cuenta “con competencia legal para restringir el acceso al área concesionada mientras se mantengan en trámite los recursos administrativos interpuestos”.

En los últimos días se han difundido en redes sociales videos de camiones ingresando y saliendo del patio de tanques debajo del puente de Las Américas, lo que provocó la alarma en virtud de la fuerte explosión del pasado 6 de abril.

La AMP recomendó al Cuerpo de Bomberos la susspensión temporal de las actividades en el área, como medida preventiva.