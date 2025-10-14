AMP: Recaudación por permisos y licencias de navegación aumenta 18% en lo que va del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre enero y agosto de 2025, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) registró una recaudación de $389,211 por permisos y licencias de navegación para embarcaciones menores de hasta 14 metros, lo que representa un aumento del 18.2% respecto al mismo periodo del año pasado.

En 2024, el monto total en ese lapso fue de $329,245, según cifras de la Dirección General de Marina Mercante. El crecimiento sugiere que 2025 podría cerrar con ingresos superiores a los $451,571 obtenidos el año anterior.

De acuerdo con la AMP, los permisos de navegación —que aportaron $272,599.40 del total recaudado— se dividen entre los otorgados a embarcaciones nacionales dedicadas a actividades recreativas y los concedidos a embarcaciones extranjeras que ingresan a aguas panameñas con fines turísticos o comerciales. Las licencias de navegación, por su parte, sumaron $116,612.

El jefe de la Sección de Inspectoría de la AMP, Jean Marcos Allen, explicó que estos documentos permiten la circulación en aguas nacionales, aunque no autorizan actividades específicas como la pesca artesanal o el transporte de pasajeros, los cuales requieren permisos adicionales emitidos por otras entidades.

El aumento en la recaudación se atribuye a un programa de giras de registro e inspección que la Marina Mercante realiza de forma planificada durante el año en distintas comunidades costeras, destacó. En estas jornadas se efectúan inspecciones técnicas y se entregan los documentos en el sitio, lo que facilita los trámites y fomenta el cumplimiento de la normativa.

La AMP mantiene actualmente 19 oficinas de inspectoría distribuidas en todas las provincias del país y, según el funcionario, ha permitido una atención más ágil y descentralizada para pescadores, operadores turísticos y propietarios de embarcaciones recreativas.