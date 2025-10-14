Panamá, 14 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMBARCACIÓN

    AMP: Recaudación por permisos y licencias de navegación aumenta 18% en lo que va del año

    José González Pinilla
    AMP: Recaudación por permisos y licencias de navegación aumenta 18% en lo que va del año
    De acuerdo con la AMP, los permisos de navegación —que aportaron $272,599.40 del total recaudado— se dividen entre los otorgados a embarcaciones nacionales dedicadas a actividades recreativas y los concedidos a embarcaciones extranjeras que ingresan a aguas panameñas con fines turísticos o comerciales. Cortesía/AMP

    Entre enero y agosto de 2025, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) registró una recaudación de $389,211 por permisos y licencias de navegación para embarcaciones menores de hasta 14 metros, lo que representa un aumento del 18.2% respecto al mismo periodo del año pasado.

    En 2024, el monto total en ese lapso fue de $329,245, según cifras de la Dirección General de Marina Mercante. El crecimiento sugiere que 2025 podría cerrar con ingresos superiores a los $451,571 obtenidos el año anterior.

    De acuerdo con la AMP, los permisos de navegación —que aportaron $272,599.40 del total recaudado— se dividen entre los otorgados a embarcaciones nacionales dedicadas a actividades recreativas y los concedidos a embarcaciones extranjeras que ingresan a aguas panameñas con fines turísticos o comerciales. Las licencias de navegación, por su parte, sumaron $116,612.

    El jefe de la Sección de Inspectoría de la AMP, Jean Marcos Allen, explicó que estos documentos permiten la circulación en aguas nacionales, aunque no autorizan actividades específicas como la pesca artesanal o el transporte de pasajeros, los cuales requieren permisos adicionales emitidos por otras entidades.

    El aumento en la recaudación se atribuye a un programa de giras de registro e inspección que la Marina Mercante realiza de forma planificada durante el año en distintas comunidades costeras, destacó. En estas jornadas se efectúan inspecciones técnicas y se entregan los documentos en el sitio, lo que facilita los trámites y fomenta el cumplimiento de la normativa.

    La AMP mantiene actualmente 19 oficinas de inspectoría distribuidas en todas las provincias del país y, según el funcionario, ha permitido una atención más ágil y descentralizada para pescadores, operadores turísticos y propietarios de embarcaciones recreativas.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • Tras 18 años del régimen SEM, Panamá no prevé cambios en la ley que convirtió al país en sede de 186 multinacionales. Leer más
    • Así buscan a Panamá en Google. Leer más