AMP rechaza solicitud de concesión en Isla Perico por falta de permiso de compatibilidad con el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) denegó una solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, S.A., para el uso de un área de 4,727.21 metros cuadrados ubicada en la Calzada de Amador.

De acuerdo con la AMP, esta decisión se enmarca en el estricto cumplimiento de la legislación vigente que regula las concesiones en zonas bajo la jurisdicción o influencia operativa del Canal de Panamá.

En este caso, la empresa solicitante no presentó el permiso de compatibilidad, emitido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), requisito indispensable para la continuidad de cualquier trámite de concesión en dichas áreas.

La Calzada de Amador, también conocida como causeway, es una vía que conecta la parte continental de la ciudad de Panamá con las islas de Naos, Perico y Flamenco. Esta infraestructura fue construida en 1913 utilizando rocas extraídas del Corte Culebra durante la construcción del Canal de Panamá.

En 2021, la sociedad anónima Perico Island Maritimal Service, S.A. presentó una solicitud de concesión a través de su representante legal.

En 2023, se le otorgó un permiso provisional para ocupar el área solicitada. Sin embargo, al no cumplir con el requisito del permiso de compatibilidad emitido por la ACP, el administrador de la AMP, Luis Roquebert Vanegas, rechazó la solicitud de concesión de fondo de mar y acceso terrestre localizado a un costado de la Base del Servicio Nacional Aeronaval, en Isla Perico.

El pasado 13 de octubre de 2025, personal técnico y legal de la AMP, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval, llevó a cabo la diligencia de desalojo del área ocupada por la empresa. La entidad, que actúa como regulador del sector marítimo, informó que la medida se ejecutó de forma ordenada, garantizando el respeto al debido proceso y al principio de estricta legalidad.

La AMP reafirmó que toda concesión deberá cumplir con los permisos y compatibilidades exigidas por la legislación vigente, incluyendo aquellas otorgadas por la Autoridad del Canal de Panamá.