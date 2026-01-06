Panamá, 06 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LICITACIÓN PÚBLICA

    Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada

    José González Pinilla
    Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada
    Concebido inicialmente como una autopista de 32 kilómetros, el proyecto corredor de las playas se redujo a una tercera parte con la construcción de un viaducto de 6 kilómetros. Cortesía

    La Constructora Meco, S.A. obtuvo la mejor calificación en el proceso de licitación pública para la ampliación del Corredor de las Playas.

    +info

    Dos empresas ofertan para la ampliación del Corredor de las Playas; el precio de referencia es de $250 millonesHomologación del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas reúne a más de 40 empresasCorredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje

    De acuerdo con un informe de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la empresa alcanzó una puntuación de 99.50% tras la revisión de su propuesta, lo que indica que cumple en su mayoría con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

    Por su parte, el Consorcio 1&C Campana, conformado por Constructora Urbana, S.A. (Cusa) e ININCO, S.A., obtuvo una calificación de 94.44 %.

    En esta licitación millonaria por mejor valor participaron únicamente estas dos empresas. El precio de referencia del proyecto es de 250 millones de dólares.

    La Constructora Meco, S.A. presentó una oferta de 228 millones 451 mil 693 dólares, mientras que el Consorcio 1&C Campana propuso ejecutar la obra por 265 millones 313 mil dólares.

    Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada
    Corredor de las Playas: Meco logra mejor puntaje.

    El proyecto de ampliación comprende el tramo El Espino–Sajalices y la variante de Campana. Con esta obra se busca mejorar la movilidad y la seguridad vial del sector oeste del país, el cual fue declarado de interés público por el Consejo de Gabinete.

    La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles del Corredor de las Playas, en el tramo de la carretera Panamericana que inicia en El Espino (La Chorrera) y culmina en Sajalices (Chame).

    Además, incorpora la denominada variante de Campana, que consiste en un viaducto que conectará con un intercambiador en Sajalices, punto donde finaliza el proyecto.

    Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada
    Posible ruta del viaducto de Loma Campana. Este es el mapa del MOP que fue incluido en el pliego de cargos.

    El MOP informó que la siguiente etapa será la adjudicación del proyecto, conforme a los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.

    Se estima que, tras la adjudicación y el refrendo del contrato, la orden de proceder se emitirá en el primer semestre de 2026, con una duración aproximada de dos años y medio para la ejecución de las obras.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • Parque público, hotel y anfiteatro forman parte de los planes de desarrollo de Amador. Leer más
    • Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular. Leer más
    • Desfile de las Mil Polleras 2026: el listado oficial de posiciones de las delegaciones. Leer más