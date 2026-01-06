Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Constructora Meco, S.A. obtuvo la mejor calificación en el proceso de licitación pública para la ampliación del Corredor de las Playas.

De acuerdo con un informe de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la empresa alcanzó una puntuación de 99.50% tras la revisión de su propuesta, lo que indica que cumple en su mayoría con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

Por su parte, el Consorcio 1&C Campana, conformado por Constructora Urbana, S.A. (Cusa) e ININCO, S.A., obtuvo una calificación de 94.44 %.

En esta licitación millonaria por mejor valor participaron únicamente estas dos empresas. El precio de referencia del proyecto es de 250 millones de dólares.

La Constructora Meco, S.A. presentó una oferta de 228 millones 451 mil 693 dólares, mientras que el Consorcio 1&C Campana propuso ejecutar la obra por 265 millones 313 mil dólares.

Corredor de las Playas: Meco logra mejor puntaje.

El proyecto de ampliación comprende el tramo El Espino–Sajalices y la variante de Campana. Con esta obra se busca mejorar la movilidad y la seguridad vial del sector oeste del país, el cual fue declarado de interés público por el Consejo de Gabinete.

La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles del Corredor de las Playas, en el tramo de la carretera Panamericana que inicia en El Espino (La Chorrera) y culmina en Sajalices (Chame).

Además, incorpora la denominada variante de Campana, que consiste en un viaducto que conectará con un intercambiador en Sajalices, punto donde finaliza el proyecto.

Posible ruta del viaducto de Loma Campana. Este es el mapa del MOP que fue incluido en el pliego de cargos.

El MOP informó que la siguiente etapa será la adjudicación del proyecto, conforme a los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.

Se estima que, tras la adjudicación y el refrendo del contrato, la orden de proceder se emitirá en el primer semestre de 2026, con una duración aproximada de dos años y medio para la ejecución de las obras.