Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Titulación

    Anati abre oficina en Capira; realizarán titulaciones masivas de tierras en zona de río Indio

    Wilfredo Jordán
    Anati abre oficina en Capira; realizarán titulaciones masivas de tierras en zona de río Indio
    John Lagman, vicepresidente de la Oficina del Programa Hídrico de la ACP; Andrés Pagés Chanis, administrador general de ANATI y Bettina Woll de Montenach, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá. Wilfredo Jordán

    En el centro de la comunidad de Capira, se inauguró este viernes una nueva oficina de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), donde los residentes de río Indio podrán recibir información y asesoría en materia de titulación de tierras.

    El espacio brindará soporte técnico a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el desarrollo del proyecto de río Indio, considerado estratégico como reservorio para el consumo de agua de la población y las operaciones del Canal.

    Anati abre oficina en Capira; realizarán titulaciones masivas de tierras en zona de río Indio
    Las oficinas están ubicadas en el centro de Capira en la carretera interamericana.

    La inauguración reunió a autoridades y representantes internacionales, entre ellos John Lagman, vicepresidente de la Oficina del Programa Hídrico de la ACP; Bettina Woll de Montenach, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá; y Andrés Pagés Chanis, administrador general de ANATI.

    Anati abre oficina en Capira; realizarán titulaciones masivas de tierras en zona de río Indio
    Las oficinas ofrecerán información y asesoría gratis a los residentes de río Indio para la titulación de sus tierras.

    “Contar con un punto de apoyo especializado en esta región será fundamental para el éxito de los proyectos hídricos que impulsa la ACP en beneficio del país”, afirmó Lagman durante el acto.

    Añadió que la oficina facilitará el proceso de titulación de aquellas personas que tienen derechos posesorios dentro de la cuenca hidrográfica del río Indio.

    Por su parte, el administrador de ANATI subrayó que la nueva sede forma parte de los esfuerzos por modernizar y descentralizar la institución. “Estamos dando un paso firme hacia una gestión más eficiente y transparente, que permita brindar respuestas oportunas y técnicas, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra cooperación con la ACP y con aliados como el PNUD”, dijo Pagés Chanis.

    Tras el corte de cinta, los asistentes recorrieron las instalaciones localizadas en la segunda planta de un edificio ubicado, en el centro de Capira, en la carretera interamericana.

    El inicio de la construcción del proyecto de río Indio se tiene programada para 2027. Se calcula que su construcción tomará entre cuatro y cinco años. En estos momentos la ACP lleva a cabo un proceso de acercamiento con las comunidades que serán impactadas con el desarrollo de la obra.

    Los datos preliminares del censo indican que hay alrededor de 2 mil 500 personas, que representan aproximadamente 550 familias en 38 comunidades dentro de la huella del lago, con las cuales la ACP trabajará en un proceso de reasentamiento participativo, “respetando sus derechos y con compensaciones justas”.

    La necesidad de construir un tercer reservorio o lago es urgente para garantizar el suministro de agua de la población, ya que actualmente las distintas plantas potabilizadoras absorben el equivalente a 8 esclusajes por día. Se trata del consumo de más de 2 millones de personas que residen en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

    Wilfredo Jordán

    Editor impreso


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más