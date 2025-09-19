Anati abre oficina en Capira; realizarán titulaciones masivas de tierras en zona de río Indio

Exclusivo Suscriptores

En el centro de la comunidad de Capira, se inauguró este viernes una nueva oficina de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), donde los residentes de río Indio podrán recibir información y asesoría en materia de titulación de tierras.

El espacio brindará soporte técnico a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el desarrollo del proyecto de río Indio, considerado estratégico como reservorio para el consumo de agua de la población y las operaciones del Canal.

La inauguración reunió a autoridades y representantes internacionales, entre ellos John Lagman, vicepresidente de la Oficina del Programa Hídrico de la ACP; Bettina Woll de Montenach, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá; y Andrés Pagés Chanis, administrador general de ANATI.

“Contar con un punto de apoyo especializado en esta región será fundamental para el éxito de los proyectos hídricos que impulsa la ACP en beneficio del país”, afirmó Lagman durante el acto.

Añadió que la oficina facilitará el proceso de titulación de aquellas personas que tienen derechos posesorios dentro de la cuenca hidrográfica del río Indio.

Por su parte, el administrador de ANATI subrayó que la nueva sede forma parte de los esfuerzos por modernizar y descentralizar la institución. “Estamos dando un paso firme hacia una gestión más eficiente y transparente, que permita brindar respuestas oportunas y técnicas, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra cooperación con la ACP y con aliados como el PNUD”, dijo Pagés Chanis.

Tras el corte de cinta, los asistentes recorrieron las instalaciones localizadas en la segunda planta de un edificio ubicado, en el centro de Capira, en la carretera interamericana.

El inicio de la construcción del proyecto de río Indio se tiene programada para 2027. Se calcula que su construcción tomará entre cuatro y cinco años. En estos momentos la ACP lleva a cabo un proceso de acercamiento con las comunidades que serán impactadas con el desarrollo de la obra.

Los datos preliminares del censo indican que hay alrededor de 2 mil 500 personas, que representan aproximadamente 550 familias en 38 comunidades dentro de la huella del lago, con las cuales la ACP trabajará en un proceso de reasentamiento participativo, “respetando sus derechos y con compensaciones justas”.

La necesidad de construir un tercer reservorio o lago es urgente para garantizar el suministro de agua de la población, ya que actualmente las distintas plantas potabilizadoras absorben el equivalente a 8 esclusajes por día. Se trata del consumo de más de 2 millones de personas que residen en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.