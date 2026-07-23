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    Faltas administrativas

    ANTAI sanciona a 198 servidores públicos y recomendó la destitución de 57 funcionarios

    Recauda más de $45 mil en multas por faltas éticas.

    Martha Vanessa Concepción
    ANTAI sanciona a 198 servidores públicos y recomendó la destitución de 57 funcionarios
    Sede de la Antai.

    La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) de Panamá anunció la sanción de 198 servidores públicos tras culminar una serie de investigaciones por faltas administrativas y posibles vulneraciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

    De acuerdo con el informe oficial de la entidad, un total de 102 funcionarios recibieron multas económicas equivalentes a entre el 10% y el 50% de un mes de su salario.

    Estas penalizaciones generaron un aporte directo al Tesoro Nacional de $45,145.93, monto que ya fue depositado en su totalidad conforme a las normativas vigentes.

    El reporte detalla que las acciones disciplinarias también incluyeron amonestaciones por escrito a 33 servidores públicos debido a faltas consideradas muy leves, mientras que otros empleados continúan cumpliendo con sanciones de carácter económico.

    Procesos de destitución en marcha

    Además de las multas financieras, la ANTAI recomendó la destitución de 57 servidores públicos. Hasta la fecha, 34 de estos funcionarios ya han sido formalmente desvinculados de sus cargos, mientras que los 23 restantes permanecen bajo procesos internos dentro de sus respectivas instituciones.

    La ANTAI enfatizó que mantiene un seguimiento estricto al cumplimiento de cada una de las sanciones impuestas y de las recomendaciones de destitución emitidas, verificando que las distintas entidades estatales ejecuten las órdenes de manera oportuna para fortalecer la integridad y la transparencia en la función pública.

    ANTAI sanciona a 198 servidores públicos y recomendó la destitución de 57 funcionarios
    ANTAI informa sobre sanciones a servidores públicos.
    ANTAI sanciona a 198 servidores públicos y recomendó la destitución de 57 funcionarios
    ANTAI informa sobre sanciones a servidores públicos.

    Martha Vanessa Concepción

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