Anthropic está en conversaciones con Samsung para desarrollar su primer chip de IA personalizado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Anthropic planea fabricar su propio chip de Inteligencia Artificial (IA) personalizado, para lo que está en plenas conversaciones con la compañía coreana Samsung de cara a una posible colaboración para el desarrollo del procesador con un proceso de fabricación de 2 nanómetros.

La compañía de IA está barajando esta opción de cara a enfrentarse a la escasez de producción de chips que está atravesando el sector, con el objetivo de diversificar su estrategia de cómputo, al continuar colaborando con las empresas con las que tiene acuerdos actualmente, como son Google, Amazon y Nvidia.

Así lo han recogido los medios tecnológicos The Information y TechCrunch a partir de declaraciones de fuentes relacionadas con la compañía, que han detallado que Anthropic ha estado en contacto con Samsung para explorar una posible colaboración con el objetivo de desarrollar su primer chip en proceso de fabricación de 2 nm y utilizar sus instalaciones de empaquetado avanzado.

Sin embargo, la tecnológica no ha precisado el fin que se le dará a su chip de IA personalizado, ya que todavía ha de decidir si lo destinará a entrenamiento o inferencia, así como especificar cómo lo incluirá en el servidor o qué potencia tendrá.

Un portavoz de Anthropic ha confirmado que las relaciones actuales de la empresa con las tres compañías mencionadas seguirán siendo fundamentales para su estrategia de cómputo, vital para asegurar, gestionar y optimizar la potencia de procesamiento necesaria para el desarrollo, entrenamiento y ejecución de sus modelos de IA.

Más allá de esta relación de suministro, tanto Samsung como SK Hynix y Micron participaron en mayo en la ronda de financiación Serie H de Anthropic, lo que ha otorgado al laboratorio de IA una relación más cercana con el fabricante de chips.

Samsung ocupa actualmente una posición única en la cadena de suministro de semiconductores, no solo por ser un socio clave de Nvidia en el suministro de memoria de alto ancho de banda (HBM), sino por su versatilidad para ser un fabricante de chips por contrato al competir directamente con TSMC, el fabricante dominante a nivel mundial, tal como recoge TechTimes.

Estas conversaciones llegan tras el anuncio por parte de OpenAI de ‘Jalapeño’ hace poco más de una semana, un procesador de inferencia personalizado que codesarrolló junto con Broadcom, y que forma parte de la estrategia de los laboratorios de IA para reducir su dependencia de Nvidia (compañía que domina aproximadamente el 74 por ciento del mercado de chips de IA).