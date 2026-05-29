Panamá, 29 de mayo del 2026

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    Anuncian creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar

    Yasser Yánez García
    Anuncian creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar
    Pescadores trabajan en un muelle en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se encuentra en la fase final de creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar, una instancia que tendrá como objetivo promover la protección y atención de los trabajadores marítimos durante su permanencia en puertos y aguas jurisdiccionales del país.

    Según un comunicado, la institución busca darle cumplimiento al Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006), ratificado por Panamá, así como con la protección de los derechos y el trato justo de la gente de mar.

    La AMP también informó que mantiene una reunión formalmente agendada con el Colegio Nacional de la Gente de Mar (CONAGEMAR), en medio de los temas relacionados con el sector marítimo y laboral.

    Según la entidad, Panamá mantiene mecanismos permanentes de supervisión, inspección y seguimiento de su flota mercante a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) y la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM).

    La DGGM es la encargada de realizar inspecciones laborales marítimas dentro de las aguas jurisdiccionales panameñas, mientras que la DGMM, como Estado pabellón, delega funciones de inspección y certificación de buques a Organizaciones Reconocidas autorizadas por la administración marítima.

    La AMP señaló además que desarrolla acciones periódicas orientadas al fortalecimiento de la fiscalización y la mejora continua de los procesos vinculados al cumplimiento del MLC, 2006.

    En el comunicado, la institución destacó que Panamá, como principal registro marítimo del mundo, enfrenta retos operativos derivados de la magnitud y presencia global de su flota mercante.

    Yasser Yánez García

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