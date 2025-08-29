Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa banandera Chiquita retornará a Panamá, luego de que se concretara la firma del memorando de entendimiento entre esta compañía y el gobierno de José Raúl Mulino.

La empresa estará operando a más tardar a partir de febrero de 2026 según se acordó en la firma del Memorando de Entendimiento suscrito entre el gobierno y la compañía que volverá a Bocas del Toro.

En un comunicado la presidencia de la República detalló que el acuerdo suscrito en Brasilia establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.

El memorando abre la puerta para que se contrate cerca de 3 mil puestos de trabajo en la primera etapa de recuperación, y 2 mil puestos más en una segunda etapa.

Igualmente, se informó que Chiquita tiene contemplado una inversión de 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras, y la posterior exportación.

“La meta es estar operando, a más tardar, en febrero del año 2026″, confirmó la Presidencia.

El memorando también establece la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa, para dar seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.

El presidente Mulino expresó su beneplácito por el acuerdo alcanzado, el cual traerá de vuelta la estabilidad a Bocas del Toro.

“Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos”, expresó Mulino, en un mensaje al país. “Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso, particularmente de los bocatoreños”, apuntó.

Por su parte, Chiquita sustentó que su decisión de reiniciar operaciones se da por la confianza que genera el presidente Mulino, sumado a la seguridad jurídica del país y el valioso recurso humano panameño.

Con el mandatario como testigo, los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) estamparon sus firmas a nombre del Gobierno Nacional, mientras que por la empresa lo hizo su presidente, Carlos López Flores.

“Este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de la provincia”, expresó López Flores.

Información en desarrollo...